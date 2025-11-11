La recaudación por el Impuesto de la Renta se dispara en Andalucía: mil millones y 120.000 contribuyentes más

El aumento de la población activa, el incremento de los autónomos y la reducción de las cifras de desempleo tienen un efecto directo sobre la recaudación en el Impuesto sobre la Renta, uno de los principales tributos públicos. Al cierre de cada año, los datos del IRPF configurar un indicador económico de primer nivel sobre la evolución de un territorio. En el caso de Andalucía, ya se han cerrado los de 2024 y el resultado es la consolidación de la tendencia al alza de los ingresos y de los contribuyentes que viene registrándose desde hace años y que previsiblemente se va a acentuar en 2026.

En Andalucía hay ya 4,4 millones de personas que están dados de alta como autónomos o tienen contratos de asalariados con los ingresos suficientes para presentar su declaración de la renta. Esto supone un nuevo incremento de 120.000 contribuyentes con respecto a 2023. Y si se mira más atrás, a 2018, supone casi un millón de personas más.

En este crecimiento, además, se está ensanchando, según las estimaciones de la Junta de Andalucía, la parte de la población con ingresos superiores a los 30.000 euros y que por tanto realizan una mayor aportación al sistema.

La consecuencia de que haya más declarantes y mayores personas con ingresos más elevados es un aumento de la recaudación. Concretamente, en el año 2024 se han alcanzado los 8.600 millones de euros, que supone prácticamente millones más que el año anterior. Seis años antes, en 2018, el volumen recaudado fue de 5.000 millones de euros por lo que el crecimiento en ese tiempo ha sido de más de un 70%. En el presupuesto de 2026 se han estimado más de 10.000 millones.

420.000 deducciones fiscales

Con este volumen de recaudación, las deducciones fiscales que se aplican en Andalucía por los gastos educativos, el acceso a una vivienda o ser familia numerosa, apenas tienen incidencia. De ahí que año tras año hayan ido creciendo sin que esto supone una merma importante de recursos.

Según los datos de la Junta de Andalucía, en 2024, se aplicaron 420.000 deducciones, lo que supone un incremento de apenas un 5% respecto al año anterior. Esto implica que no llegan ni al 10% de los declarantes puesto que además en una declaración puede acogerse a más de una de estas medidas.

El impacto económico fue de 70 millones de euros en las arcas apenas seis millones más que en un año antes por los ajustes que se realizaron en ese ejercicio en medidas vinculadas a la vivienda. Sigue siendo una cifra mínima sobre un volumen de 8.600 millones de euros.

Para el próximo año se han incorporado nuevas medidas, como las deducciones por cuotas de gimnasios, gastos de mascotas o celiaquía que previsiblemente van a multiplicar el número de beneficiarios y su impacto económico. En cualquier caso, esto se va a producir en paralelo a un nuevo aumento de la recaudación por lo que el impacto volverá a ser mínimo aunque sí tenga un gran alcance entre la población.