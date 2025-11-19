Juanma Moreno se enfrenta a su último debate sobre la comunidad en plena crisis de los cribados y el caso Almería

El final de la legislatura de Juanma Moreno no es el camino de rosas que el presidente de la Junta de Andalucía esperaba. Después de tres años y medio de mayoría absoluta, vía andaluza y reclamaciones al Gobierno central, el dirigente popular se ha encontrado en los meses previos a la convocatoria de las elecciones con la crisis de los cribados y el presunto caso de corrupción en la cúpula de su partido en Almería.

Este es el escenario con el que Moreno tendrá que lidiar la próxima semana en el que será su último debate sobre el estado de la comunidad autónoma antes de las elecciones. En sus intervenciones, el presidente podrá hacer un repaso a su etapa como presidente con mayoría absoluta -desde el PP confirman que también hablará de la oposición- y desde el resto de bancadas se espera que los cribados y el caso de Almería llenen los minutos.

"Moreno se ríe en nuestra cara diciendo que no le coge nadie el teléfono en Almería", ha denunciado la portavoz de los socialistas, María Márquez, en la rueda de prensa semanal del Parlamento. Los casos judiciales que enfrenta el Gobierno andaluz han centrado las críticas de la oposición, que han llegado de izquierda y derecha. De hecho, el portavoz de Vox, Manuel Gavira, se ha referido al caso de Almería como una "bomba nuclear" y ha asegurado que a"el consumo de tranquilizantes fue grande" en el PP provincial.

Quejas de la oposición

"Ayer se vieron unas cuantas carreras por los pasillos", ha ironizado la portavoz de Por Andalucía, Inma Nieto, que ha puntualizado que "Moreno puede alegar cualquier cosa menos desconocimiento". Ya en 2021, el entonces vicepresidente de la Diputación, Óscar Liria, fue detenido. "¿Qué más no sabemos? Porque esto no se ha llegado de casualidad", ha lamentado la portavoz de Adelante Andalucía, Begoña Iza.

La pregunta sobre cuándo sería el debate se ha repetido en el Parlamento durante toda la mañana. Lo habitual es que el presidente lo anuncie en sede parlamentaria, algo que no ha ocurrido esta vez. Aunque ante la falta de opciones, muchos apostaban por esta fecha, hasta la votación se sabía nada. De hecho, fuentes de San Telmo apuntaban a la posibilidad de tener que convocar un pleno extraordinario que finalmente no ha hecho falta, aunque sí que se ha tenido que ampliar la sesión a un tercer día.

"Esto no es serio", ha asegura Nieto. Los portavoces no se han enterado hasta esta misma del cambio en el orden del día del pleno y los populares han rechazado que el letrado de la Cámara confirmará la legalidad de los cambios con menos de 48 horas de antelación. "Lo que parece es un circo, esto es manipulación", ha insistido Gavira, como ellos, Márquez ha lamentado que "el respeto al trabajo de los grupos políticos no es su fuerte, señor presidente, con esta falta de previsión".

Los populares se defienden

Moreno todavía no había terminado de recuperarse de la crisis de los cribados del cáncer -se espera que en unos días se hagan las últimas pruebas a las mujeres afectadas- cuando ha saltado la noticia de la detención del presidente de la Diputación y del PP en Almería, Javier Aureliano García, su vicepresidente Fernando Giménez, y el alcalde del municipio de Fines, Rodrigo Sánchez.

El portavoz de los populares, Toni Martín, ha aprovechado para denunciar los nuevos datos sobre los posibles casos de corrupción que enfrenta el PSOE. Así, el dirigente popular a enfrentado la postura de los socialistas con la de su propio partido: "Se ha actuado en cuanto ha habido una comunicación oficial sobre este asunto". Aunque ha abogado por "no romper el principio de inocencia", ha recordado que "estas personas han cesado en sus cargos de una manera provisional".

Fuentes de los populares confirman que el panorama no es el deseado, especialmente ante una campaña electoral que está cada día más cerca. Sin embargo, desde el PP andaluz confían en que tanto la crisis de los cribados, como las detenciones de la Guardia Civil o el juicio por los supuestos contratos irregulares del SAS, con el que dicen estar tranquilos, les ayuden para mostrar la capacidad del Gobierno "de gestionar una crisis".