El PSOE preguntará por las biopsias pendientes de análisis del Hospital Regional de Málaga en el Parlamento Andaluz

El secretario general del PSOE de Málaga y parlamentario andaluz, Josele Aguilar, ha anunciado este lunes que el Grupo Socialista registrará en el Parlamento de Andalucía iniciativas para esclarecer "la situación de miles de biopsias que están pendientes de análisis en el Hospital Regional de Málaga desde agosto".

Aguilar lamentó “el silencio atronador de las autoridades sanitarias de Málaga y de Andalucía” sobre esta cuestión y resaltó que "se trata de un asunto de máxima gravedad". “Las biopsias normalmente se relacionan con el cáncer y en el cáncer debe empezarse el tratamiento a los 30 días. Por eso, la demora habitual de una biopsia es entre una semana y diez días. Si es cierto que hay biopsias con meses de retraso, queremos saber exactamente cuántas son, cuáles son las patologías a las que responden y cuáles son las medidas que se van a poner en marcha para solucionar este atasco”, expuso.

El líder socialista también subrayó que “el maltrato a la sanidad pública por parte del Gobierno de Moreno Bonilla se demuestra en situaciones como estas”. “Esta semana vamos a presentar distintas iniciativas en el Parlamento de Andalucía para conocer exactamente qué es lo que está ocurriendo con las biopsias aquí en el Hospital Regional de Málaga”, anunció Aguilar.

Así lo dijo durante una rueda de prensa celebrada a las puertas de este centro sanitario de la capital malagueña, acompañado por la parlamentaria andaluza Alicia Murillo y el coordinador del Área Metropolitana del PSOE, Mariano Ruiz.

"El modelo de Juanma Moreno"

Por su parte, la parlamentaria andaluza por Málaga del PSOE, Alicia Murillo, sostuvo que “los andaluces y las andaluzas están sufriendo hoy día la peor sanidad pública que ha tenido nunca Andalucía”. “Hay más de 2 millones de andaluces que están esperando una intervención quirúrgica, una prueba con el especialista o una prueba diagnóstica”. “Esto es culpa del modelo de Juanma Moreno, un modelo privatizador; nos dice que dedica más dinero para contratar sanitarios, pero no es verdad porque hace dos semanas ha dicho en este mismo Hospital Regional de Málaga que había que recortar casi un 10% del personal”, aseveró Murillo.

La parlamentaria recordó que “con el modelo del señor Juanma Moreno, la sanidad privada ha crecido un 72% y la pública no ha crecido a ese ritmo”. “Que ponga fin a la privatización de la sanidad y que preste a Andalucía un servicio público de calidad”, reclamó Murillo.

"Peor que nunca"

En la comparecencia también intervino el concejal en la capital malagueña y coordinador del Área Metropolitana en el PSOE, Mariano Ruiz, quien se preguntó cómo, con la mayor financiación de la historia, es posible “que la sanidad pública andaluza esté peor que nunca”. “Tenemos las más altas listas de espera tanto en quirófano como en consulta, con unos ratios lamentables de profesionales por paciente; y esto se debe al modelo del Gobierno andaluz ya que Juanma Moreno Bonilla, en lugar de contratar más personal o de mejorar o incrementar la infraestructura sanitaria, está privatizando la sanidad”, agregó.

Asimismo, el dirigente socialista denunció que “la privada no se va a encargar de solventar los problemas de la pública, se va a encargar de hacer caja”. “¿Es que Juanma Moreno cree que la sanidad privada nos interesa más a los andaluces que la pública? Si es así, debería decirlo y dejar de mentir”, recalcó.

En opinión de Mariano Ruiz, “no es ninguna casualidad que haya contratado a un alto directivo de Asisa como su viceconsejero de sanidad ni que su entorno mantenga vínculos con empresas del sector". “Si alguien quiere forrarse, que se olvide de la sanidad pública; los socialistas no lo vamos a permitir, que saquen sus avariciosas zarpas de nuestros hospitales”, enfatizó Ruiz.