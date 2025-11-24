Toni Valero: "La candidatura de Maíllo en Andalucía ha generado ilusión y esperanza en mucha gente"

La candidatura del líder federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, como aspirante al Gobierno autonómico de la coalición Por Andalucía tiene animados los mentideros políticos andaluces, y en especial a los de las fuerzas situadas a la izquierda del PSOE. En estos meses que sirven de antesala a los comicios andaluces de 2026, el movimiento de Maíllo -que ya fue el candidato de Izquierda Unida en 2015- también ha puesto el foco sobre las intenciones de presentar una lista al margen de Podemos, formación a la que el propio Maíllo le está abriendo la puerta para que se sume a la coalición que integran, a día de hoy, IU, Movimiento Sumar e Iniciativa del Pueblo Andaluz. Y, mientras esta incógnita reincidente se desvela, el coordinador general de IU Andalucía y diputado nacional por Málaga, Toni Valero, ha orientado su discurso al 'efecto Maíllo' generado con el regreso a la arena andaluza del veterano líder: "La candidatura de Maíllo ha generado ilusión y esperanza en mucha gente", subrayó este lunes.

Valero insistió en la "buena acogida" que ha tenido el movimiento y ensalzó en la condición de Maíllo como "persona conocida y reconocida por muchos sectores en Andalucía". "Ha generado mucha ilusión y muchas esperanzas en mucha gente, que está demandando recuperar los servicios públicos o un cambio político en Andalucía, que quieren un cambio que les permita ser felices", añadió Valero.

"Echar al Gobierno de Moreno Bonilla"

Al asegurarlo, Valero se afanó en reiterar que la elección de Maíllo "ha sido fruto de un debate serio, sosegado, en la mesa de partidos de Por Andalucía". "Lo que pase en Andalucía va a tener repercusión en el conjunto del país y estas elecciones andaluzas lo van a demostrar, en estas elecciones andaluzas se vota un dos por uno", resaltó.

Toni Valero recalcó, igualmente, que en las elecciones andaluzas de 2026 "se vota por echar al Gobierno de Moreno Bonilla, al gobierno de la corrupción y los recortes y el desmantelamiento de lo público, pero también se vota por transformar este país". "Por eso Izquierda Unida en Andalucía va con todo", enfatizó.

En una rueda de prensa celebrada este lunes en Málaga, Valero insistió en que "las izquierdas andaluzas" están "a lo que de verdad importa, a dar soluciones a los problemas de la gente". "La candidatura de Por Andalucía avanza a paso firme y aportando seguridad a quienes quieren un giro social en Andalucía y un cambio político; Por Andalucía está trabajando intensamente en el Parlamento andaluz y también en la calle para recuperar la sanidad pública y, cómo no, para sacar la vivienda de las manos de los especuladores, porque tenemos muy claro para qué estamos aquí", insistió.