Los 10 anuncios de Juanma Moreno en la recta final electoral: refuerzos contra el cáncer, ayudas a autónomos y VPO

Sanidad, vivienda e infraestructuras judiciales. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha establecido este jueves las últimas líneas de trabajo de su Gobierno. Apenas quedan seis o siete meses para que se celebren las elecciones autonómicas y el dirigente popular ha aprovechado el último debate sobre el estado de la autonomía para marcar cuáles serán sus retos en el próximo año.

El anuncio más esperado ha llegado en materia cribados de cáncer: "Vamos a establecer un acto único en las pruebas diagnósticas para las mujeres que presenten imágenes con alta sospecha de malignidad en su mamografía". Así, si detecta que una paciente tiene BI-RADS 4-5, se las citará para hacerles, en un mismo día, la mamografía diagnóstica, la ecografía y, si es necesario, la biopsia. Además, están implantando un Plan de Homogeneización de Cribado.

El grueso de las promesas del presidente de la Junta se ha centrado en la sanidad, su mayor reto. Al anuncio de la oferta pública de empleo de 10.289 plazas, el dirigente popular ha sumado también la puesta en marcha de la vacunación frente al rotavirus en los menores lactantes y la incorporación de la protonterapia en el Muñoz Cariñanos y el Materno Infantil de Málaga, una técnica de radioterapia de alta precisión indicada para niños con tumores complejos.

Nuevas VPO

Moreno también ha puesto el foco sobre uno de los principales problemas que afecta a los andaluces: la vivienda. En esta materia, el presidente de la Junta ha subrayado que en el primer trimestre de 2026 entregarán más de 1.300 viviendas protegidas en la comunidad autónoma. El dirigente popular ha enmarcado esta medida en el plan de choque de la Consejería de Fomento para construir 40.000 VPO.

También tendrá trabajo la Consejería de Justicia. El presidente ha anunciado que comenzarán las obras de la sede judicial de Algeciras; terminarán las rehabilitaciones del Palacio de Justicia de Huelva; del edificio Caleta en Granada; de la sede judicial de Montilla y del Palacio de Justicia de Fuengirola. Además, licitarán proyectos como la Ciudad de la Justicia de Jaén y se pondrá la primera piedra de la de Cádiz.

Además, tras el acuerdo por el que Justicia incluía un nuevo complemento salarial para los funcionarios, el presidente de Andalucía ha señalado que el Consejo de Gobierno aprobará el Plan Estratégico sobre el modelo de organización territorial provincial y estrategia de administración digital. Esta medida se suma a otras implementadas por la Consejería y llegará a San Telmo en las próximas semanas.

Lucha contra la sequía y los incendios

Pese a las lluvias de las últimas semanas, la sequía sigue preocupando al campo andaluz. Una vez más, Moreno ha recordado la importancia de desarrollar obras hidráulicas para asegurar el abastecimiento a la ciudadanía y el campo. Así, a las 38 actuaciones que ya ha desarrollado el Gobierno autonómico por los decretos de sequía, "antes de que finalice el primer semestre de 2026", culminarán otras 35.

Relacionados con la sequía están los incendios. Aunque la comunidad no ha sufrido tanto este verano como en ocasiones anteriores, el presidente quiere reducir la carga de combustible vegetal de la mano del pastoreo extensivo. Para lograrlo, establecerán una bonificación de los aprovechamientos de pastos en los montes andaluces, que hará que los ganaderos ahorren 1,5 millones de euros anuales "en el acceso a los pastos públicos".

El 25 de noviembre se celebró el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y Moreno ha querido aprovechar para informar sobre la ampliación de las ayudas para huérfanos de víctimas de la violencia machista. "Vamos a ampliar la prestación de 5.000 euros anuales hasta los 25 años, para que tengan toda la ayuda del Gobierno andaluz para salir adelante, desarrollar sus estudios y hacer una vida independiente", ha explicado.