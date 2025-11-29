Aumenta la gripe: Andalucía recomienda el uso de mascarillas en los centros de salud

Andalucía vuelve a recomendar el uso de mascarillas en hospitales y centros de salud ante el incremento de casos de gripe y el adelanto de la temporada vírica. El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, confirmó este viernes que la comunidad activará un Plan de Acción frente a la gripe, que incluye medidas de refuerzo y especial protección para los colectivos más vulnerables.

Los últimos datos apuntan a una positividad del 21,6% en las pruebas de gripe, un crecimiento notable respecto a las semanas anteriores, aunque Andalucía aún permanece por debajo del umbral epidémico. Según explicó Sanz, la epidemia se ha adelantado entre cuatro y siete semanas, impulsada por el virus H3N2, poco dominante en años recientes y que podría generar una menor inmunidad en la población.

Refuerzo de la vigilancia y aumento de la actividad asistencial

La Consejería de Sanidad ha intensificado la vigilancia virológica, ampliando la red de médicos centinela y mejorando los indicadores que miden la presión asistencial en urgencias por infecciones respiratorias. El plan contempla también un incremento de la cobertura vacunal en grupos de riesgo, en coordinación con profesionales sanitarios, colegios profesionales, asociaciones de pacientes y entidades de mayores.

Vuelven las mascarillas en centros sanitarios y residencias

Una de las medidas más relevantes será la recomendación oficial del uso de mascarilla a partir del próximo lunes para personal y usuarios de hospitales, centros de salud y centros sociosanitarios —incluidas residencias de mayores y centros de personas con discapacidad, públicos y privados—.

Sanidad pedirá además a cada dirección valorar la posible obligatoriedad de la mascarilla en función de la situación epidemiológica local y sus planes de contingencia. El objetivo: frenar la transmisión de infecciones respiratorias en entornos especialmente sensibles.

Llamamiento a la vacunación y medidas de prevención

El plan autonómico pondrá en marcha nuevas campañas informativas para recordar las medidas de prevención más eficaces: uso de mascarilla, higiene de manos, ventilación de espacios cerrados y evitar el contacto con personas vulnerables en caso de síntomas.

La Consejería de Educación enviará un mensaje a las familias a través de Ipasen para fomentar la vacunación infantil, destacando que la vacuna es segura, gratuita y disponible en cualquier centro de salud. La recomendación se dirige especialmente a niños de 6 meses a 4 años, así como a mayores de esa edad con patologías de riesgo como diabetes, celiaquía o enfermedades crónicas.