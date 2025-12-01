Andalucía se blinda para reducir el impacto de la peste porcina: hay 300 millones en exportaciones en riesgo

Andalucía exporta más de 300 millones de euros en productos de carne porcina al año, entre ellos el jamón serrano. De esta cuantía la mitad va a la UE y el resto a otros mercados entre los que destaca China. La comunidad roza las 10.000 explotaciones lo que la sitúa como un referente del sector a nivel nacional. Por este motivo, la amenaza de la peste porcina detectada en Cataluña reviste especial gravedad y ha obligado a la Consejería de Agricultura y Ganadería a adoptar medidas urgentes.

Este lunes ha convocado al sector para analizar la situación y, al mismo tiempo, ha anunciado un plan para aumentar el control de todas las explotaciones de productos de carne porcina en Andalucía que incluye más vigilancia y una mesa de control y seguimiento con el sector. "No hay indicios de ningún caso en Andalucía y vamos a actuar con la máxima contundencia para evitar que ocurra", explicó el consejero Ramón Fernández-Pacheco.

En este sentido, ante las reuniones de coordinación que se han convocado por parte del Ministerio de Agricultura, el consejero ha reclamado que las medidas restrictivas en exportaciones se apliquen por comunidades, de forma que no afecten a los territorios en los que no se haya detectado ningún caso, como es el caso andaluz. De momento, China uno de los mercados claves para el sector andaluz ya ha iniciado las primeras medidas restrictivas a la importanción.

La preocupación crece en el sector a nivel nacional, aunque de momento se descarta que tenga un impacto inmediato en los precios al consumidor de todos los productos de carne de porcino con un elevado consumo en las fechas navideñas.

Málaga, la provincia más afectada

En 2024, Andalucía vendió porcino por un montante de más de 308 millones de euros, según los datos del Instituto de Comercio Exterior (ICEX) recopilados por la Consejería de Agricultura. Por provincias, Málaga vendió 235 millones; Cádiz, algo más de 23,29 millones; Huelva, 15,8 millones; Jaén, 13,38 millones; Córdoba, con 9,54; Sevilla, 6,94 millones; Granada, 2,23 millones y Almería, 1,6 millones de euros.

Crisis centrada en Cataluña

Hasta el momento, los casos detectados de peste porcina africana se han registrado en jabalíes silvestres en Barcelona. Son los primeros en localizarse en España desde 1994, según los datos del Ministerio de Agricultura.

El Ministerio de Agricultura ha explicado que se trata de una enfermedad no zoonósica, es decir, las personas no son susceptibles a la infección ni por contacto con los animales ni por ingestión de productos derivados de ellos. Está considerada por la Unión Europea (UE) como enfermedad de categoría A, por lo que los Estados miembros deben adoptar medidas precisas para lograr su control y erradicación lo antes posible en las zonas afectadas.

Andalucía referente en el sector

En Andalucía existen 9.842 explotaciones de carne porcina, lo que la sitúa entre las principales comunidades del sector. En los últimos años, además, ha sido una de las que ha experimentado un mayor crecimiento. De hecho, aumentó en un 4% en 2024, por encima de la media.

En total, se realizan cada año más de 300 millones en exportaciones a otros países, la mitad al mercado de la UE y el resto a otros países. Destaca especialmente China, uno de los países que ha actuado con más contundencia tras los dos casos detectados en Cataluña.

Según los datos ofrecidos por Andalucía Trade a Europa Press, Europa acapara hasta agosto el 55,9% del total de las ventas, con 116 millones (-0,8%), seguida de Asia, con el 36,4% (75,5 millones y una bajada del 5%). En Europa, el principal mercado es Portugal, con un 27,4% de las exportaciones andaluzas (56,9 millones de euros). China representa el segundo mercado de porcino de Andalucía. Hasta agosto, de este año, se destinan al mercado chino un 14,8% de las exportaciones (30,7 millones), con un descenso del 26,9% con respecto al mismo periodo de 2024.

Japón es el quinto mercado, con 14,9 millones (7,2% del total y una bajada del 3,3%). La factura a México en los ocho primeros meses de este año ha sido de 995.000 euros, lo que lo sitúa en el puesto de mercado número 22 para Andalucía, "sufriendo un descenso del 17,8% --representa el 0,5% de las exportaciones andaluzas--".