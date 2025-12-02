Más agentes para Andalucía: la Unidad Adscrita de la Policía incorporará 181 nuevos efectivos

De 345 a más de 500 agentes. Así aumentará la plantilla de la Policía Nacional adscrita a la Comunidad Autónoma de Andalucía, que incorporará a 181 nuevos efectivos, tal como ha anunciado este lunes el presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno. "Llevamos unos seis años persiguiendo esta firma, que ojalá hubiese llegado antes. Afortunadamente por fin se ha logrado, tras mantener conversaciones a todos los niveles", ha señalado Moreno.

El pasado 23 de noviembre "se publicó la convocatoria de concursos para un total de 181 plazas, de modo que ya se pueden inscribir todos los policías que quieran pertenecer al cuerpo andaluz", informan desde la Junta. "Así, la Unidad adscrita de la Policía Nacional superará los 500 miembros, con la previsión de ir aumentando con 50 plazas más cada año hasta 2028, durante la vigencia del acuerdo".

Esta unidad policial, según el Gobierno autonómico, "cuenta en la actualidad con 345 efectivos sobre un catálogo de puestos de trabajo de 725 plazas ya obsoleto, de manera que viene arrastrando desde hace años un déficit de agentes". Y justo para paliar esta falta de efectivos, la Junta de Andalucía y el Ministerio del Interior han firmado un convenio para ampliar la plantilla, que permitirá incorporar a esos nuevos 181 agentes.

"Subrayo de manera especial el valor de todas las personas que, durante varios años, han insistido, y persistido, hasta lograr algo de justicia con esta firma. No ha sido nada fácil, pero el nuevo acuerdo, suscrito el pasado mes de febrero, recoge dicho incremento con el que ir paliando la gran merma de efectivos padecida durante tanto tiempo", ha destacado Moreno durante el acto por el Día de la Policía Nacional Adscrita, celebrado en Sevilla.

Asimismo, desde la Junta explican que esta Unidad "se encuentra inmersa en la implementación de dos nuevos proyectos". "Por un lado, una estrategia enfocada a reforzar la legalidad, calidad y seguridad del sector turístico andaluz, y por el otro, un protocolo para ayudar a prevenir las agresiones contra el personal sanitario".