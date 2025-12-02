Andalucía gana 44.851 habitantes en 2024 hasta los 8,67 millones

La población censada en Andalucía aumentó en 44.851 habitantes durante 2024 (un 0,5% más) y se situó en 8.676.713 habitantes, un incremento que se debió especialmente a los extranjeros, cuyo número creció en 48.122 personas, según los datos del Censo Anual de Población de 1 de enero de 2025 publicado este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), una estadística de periodicidad anual a partir de datos administrativos.

Málaga lidera el crecimiento poblacional de la región, aportando 16.482 residentes al censo andaluz, sumando un total de 1.791.183 habitantes. Con este incremento, la provincia malagueña recorta distancias con la provincia de Sevilla, la más poblada de la región, al alcanzar en este nuevo censo los 1.977.664 habitantes. Tras Málaga y Sevilla, Cádiz (1.261.420), Granada (945.797), Córdoba (773.163), Almería (770.554), Jaén (618.143) y Huelva (538.789).

Respecto al conjunto de España, el país llegó a 49.128.297 habitantes, tras aumentar la población en 508.602 habitantes durante 2024. Este incremento se debió sobre todo a los extranjeros, cuyo número creció en 409.689 personas (+6,3%), hasta la cifra récord de 6.911.971. El número de personas de nacionalidad española se incremento en un 0,2%, según el Censo Anual de Población del Instituto Nacional de Estadística (INE)

Extranjeros y nacionales en la región

Del total de residentes en Andalucía, 7.775.800 tenían nacionalidad española (el 89,57%) y 900.913 nacionalidad extranjera. Respecto al año anterior, el número de personas de nacionalidad extranjera se incrementó un 5,64%.

Los extranjeros más numerosos a 1 de enero de 2025 fueron los marroquíes (182.112), los precedentes de Reino Unido (82.624), de Rumanía (71.456), colombianos (63.033) e italianos (34.983).

Mayores de 64 años

En cuanto a la estructura de la población, el peso relativo de los mayores de 64 años fue del 20,7%. Esto se tradujo en que la tasa de dependencia -que es la relación entre la población mayor de 64 años y la de 16 a 64 años- se situó en 0,32.

Respecto a la edad media, ésta se sitúa en 44,6 años, datos que confirma la tendencia al envejecimiento iniciada, al menos, en las últimas seis décadas. En 1975, la edad media de la polación era de 33 años; en 1985 de 35 años; en 1995 de 38; en 2005 de 40,3 y en 2015 de 42,5.

En cuanto a la población extranjera, los más numerosos son los marroquíes (968.999), los colombianos (676.534) y los rumanos (609.270). Entre las principales nacionalidades, los mayores aumentos de población durante 2024 se dieron entre los ciudadanos de Colombia (98.057 más), Venezuela (52.555) y Marruecos (48.306). Por su parte, los mayores descensos se registraron entre los de Rumanía (-11.193), Ucrania (-7.907) y Reino Unido (-5.940).

En términos relativos, y entre las nacionalidades con mayor número de extranjeros, los mayores incrementos se registraron entre los ciudadanos de Perú (18,6%), Colombia (17,0%) y Venezuela (16,2%). Por su parte, Ucrania (-3,8%), Bulgaria (-2,9%) y Reino Unido (-2,2%) presentaron los mayores descensos.

Comunidades autónomas

Por comunidades autónomas, durante el año 2024 la población aumentó en todas, excepto en Extremadura. Los mayores incrementos se produjeron en Cataluña (111.895 personas más), Comunitat Valenciana (105.897 más) y Comunidad de Madrid (104.618 más). En términos relativos, los mayores aumentos se dieron en Comunitat Valenciana (2,0%), Comunidad de Madrid e Illes Balears (1,5% en ambas).

Por provincias, el número de habitantes se incrementó en todas, excepto en seis. Las que más crecieron fueron Castellón, Alicante y Guadalajara (un 2,0% las tres). Y los mayores descensos se dieron en Zamora (-0,4%), Córdoba y Jaén (-0,1% en ambas).

En cuanto a municipios, el 40,9% de la población residía el 1 de enero de 2025 en términos municipales mayores de 100.000 habitantes y el 27,0% en los de 10.001 a 50.000 habitantes. Por su parte, el 16,6% lo hacía en municipios entre 1.001 y 10.000 habitantes, y el 2,9% en los de 1.000 o menos.

En 4.386 de los 8.132 municipios existentes a 1 de enero de 2025 (el 53,9% del total) la población aumentó o se mantuvo durante 2024.