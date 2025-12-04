Andalucía anima a la vacunación contra gripe y Covid-19 ante el aumento de casos

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha animado a los andaluces de los grupos de riesgo a vacunarse frente a la gripe y la Covid-19 antes de que se alcance en Andalucía el pico epidémico. Sanz, en la inauguración de la nueva sede de Sindicato de Enfermería (Satse) en Cádiz, ha explicado que "la incidencia de la gripe está subiendo", de hecho, la tasa de síndrome gripal se situó la semana pasada en 10,5 casos por 100.000 habitantes frente a los 5,7 de la anterior.

No obstante, y aunque "aún estamos lejos de los 20 casos por 100.000 habitantes que se considera epidemia", el consejero ha recordado que "en Andalucía ya hemos adoptado medidas preventivas", como recomendar el uso de mascarillas en los hospitales, centros sanitarios y sociosanitarios, tanto públicos como privados, "así como otras medidas para garantizar que estaremos preparados cuando se produzcan los primeros repuntes o picos". De momento, ha detallado, los centros sanitarios de Andalucía se encuentran en fase 0 del Plan de Alta Frecuentación, lo que supone que "estamos dentro de los valores normales esperados para esta fecha".

El titular del ramo ha insistido en que la mejor herramienta que tenemos para frenar la circulación del virus y reducir las hospitalizaciones es la vacuna. Por este motivo, ha agradecido su responsabilidad a los 1.686.811 andaluces que ya han recibido la antigripal, así como a los profesionales sanitarios, especialmente de la enfermería, su implicación en la campaña.

En este contexto, ha destacado el "éxito" que ha supuesto que 51.918 personas se hayan vacunado en un solo día, este miércoles, en la jornada de vacunación sin cita, cuando la media diaria de los días anteriores estaba en torno a las 20.000 vacunas. Esto supone un incremento del 150% en un solo día. Por provincias, 135.689 personas se han vacunado en Almería; 209.250 en Cádiz; 183.203 en Córdoba; 207.793 en Granada; 94.402 en Huelva; 161.085 en Jaén; 295.925 en Málaga y 399.464 en Sevilla.

Además, en el conjunto de Andalucía, se han inmunizado frente a la Covid 715.699 personas desde que comenzó esta campaña del Plan de Vacunación, que se distribuyen, por provincias en 50.511 en Almería; 85.884 en Cádiz; 73.210 en Córdoba, 87.399 en Granada; 39.665 en Huelva; 59.454 en Jaén; 125.985 en Málaga y 193.591 en Sevilla. En las residencias de mayores se ha alcanzado ya un 88,6% de cobertura de la vacunación frente a la gripe y un 79,8% frente a la covid.

El consejero ha destacado, finalmente, el alto nivel de cobertura alcanzado hasta el momento en la vacunación frente al virus respiratorio sincitial (VRS), principal causante de la bronquiolitis en niños. En concreto, 36.784 bebés han sido inmunizados con nirsevimab, lo que supone un 94,3% de los nacidos después del 1 de abril.

Por grupos, se han inmunizado 34.772 menores de seis meses (94,3% de cobertura); 1.402 menores de un año con antecedente de prematuridad de menos de 35 semanas de gestación; y 610 niños menores de 2 años con patologías de riesgo.

Por provincias, en Almería han recibido el fármaco frente al VRS 3.718 bebés nacidos desde el 1 de abril hasta ahora (93,3% de cobertura); en Cádiz, 4.589 (94,8%); en Córdoba, 3.091 (95,7%); en Granada, 3.954 (94,3%); en Huelva, 2.140 (95,5%); en Jaén, 2.458 (96,8%); en Málaga, 6.481 (91,7%) y en Sevilla, 8.341 (95%).