Juanma Moreno se envuelve en la bandera andaluza: "¡Qué bien suena solidaridad y qué fea es la ordinalidad!"

"Hace 48 años que los andaluces dimos un paso adelante que cambio para siempre la historia de Andalucía". El presidente de la Junta, Juanma Moreno, se ha envuelto una vez más en la bandera de blanquiverde para celebrar el 4 de diciembre. El dirigente popular ha presidido un acto para sacar pecho del orgullo andaluz en el que su Gobierno ha reconocido a la periodista Isabel Jiménez.

San Telmo ha amanecido este 4 de diciembre lleno de blanquiverdes. En cada ventana de Palacio que acoge la presidencia de la Junta hay este jueves una bandera que recuerda las manifestaciones para exigir la autonomía. Aunque esta efeméride siempre ha estado vinculada al andalucismo, el presidente de la Junta le dio un carácter institucional tras conseguir la mayoría absoluta -cuando sus decisiones dejaron de depender de los votos de Vox- en 2022. Desde entonces, se celebra como el Día de la Bandera.

El acto rememora las movilizaciones por la autonomía de Andalucía que se celebraron el 4 de diciembre de 1977. Por ello, Moreno ha tenido un recuerdo para Manuel José García Caparrós, el joven malagueño asesinado en las manifestaciones. El presidente ha aplaudido que sus hermanas "por fin" hayan podido acceder al expediente de su muerte. Así, ha asegurado que Caparrós "pagó con su vida el precio de la igualdad y la dignidad de nuestro pueblo".

Moreno carga contra la "ordinalidad"

Frente a la "visión distorsionada" que, según el presidente, tienen los andaluces de sí mismos, el dirigente popular ha subrayado que la comunidad es "la tercera autonomía de España y la 12ª de las regiones de la Unión Europea" en importancia. Así, ha insistido en que la comunidad "impulsa y refuerza los servicios publicos" y ha abogado por la "unidad" entre los andaluces.

Aunque el presidente de la Junta no ha querido dar muchos tintes políticos al acto, sí que ha aprovechado para lanzar un tiro al Gobierno de España. "Qué bien suena la palabra solidaridad y qué fea suena la palabra ordinalidad. Ya está todo dicho", ha señalado en un guiño contra la reforma del sistema de financiación autonómica pactado entre el Gobierno central y los independentistas.

El frío, aunque la homenajeada vistiera sin manga, no ha podido con los representantes políticos, sindicales, de la empresa y la cultura de la comunidad. Todos han participado en un reconocimiento a la bandera andaluza en el que Moreno ha defendido que "para ser andaluz no hacen falta ocho apellidos". "La bandera no es de odio, exclusión ni enfrentamiento, busca justicia", ha insistido.

Un acto lleno de simbolismo

Los invitados han podido escuchas acordes de Manuel de Falla o Isaac Albéniz. Como ya es habitual desde la llegada al Gobierno de Moreno, el acto no se ha limitado a una entrega institucional del reconocimiento. Así, Jiménez ha izado la blanquiverde en uno de los jardines de San Telmo mientras que los músicos de la Fundación Barenboim, que han acompañado durante todo el acto, tocaban el Himno.

Los consejeros de Sanidad, Antonio Sanz; Hacienda, Carolina España, y Cultura, Patricia del Pozo, han estado en San Telmo, el resto del Consejo de Gobierno han celebrado un acto similar en sus provincias. Entre los invitados también ha estado el expresidente Alejandro Rojas Marcos, el portavoz adjunto del PSOE en el Parlamento de Andalucía, Rafael Recio, que ha denunciado que han sido "menospreciados", y líder de Adelante Andalucía, José Ignacio García, que ha escuchado el Himno con el puño en alto.

La periodista almeriense de origen granadino ha explicado en su elogio a la bandera que estudió la carrera en Sevilla porque no quiso abandonar su tierra. Jiménez ha abogado por la convivencia entre quienes piensan distinto en un momento de "continuo enfrentamiento". "Conversemos más, mirémonos más", ha pedido la presentadora, que ha terminado con el lema más representativo de la comunidad autónoma: "Sea por Andalucía libre, España y la humanidad".