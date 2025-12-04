La ruta de Granada por uno de los desiertos más espectaculares de Andalucía: "Parece Jordania"

"Parece Jordania". Así califican sus propios visitantes uno de los paisajes más espectaculares de toda Andalucía, caracterizado por sus grandes paredes de piedra rojiza, sus cañones y formaciones de arena en un inmenso desierto situado en la provincia de Granada.

Este lugar que se presenta como un destino perfecto que visitar desde Málaga al encontrarse a unas dos horas de la capital es el Desierto de los Coloraos de Gorafe, situado en la vecina provincia de Granada.

Un paisaje en Granada que parece sacado de la Capadocia

El paisaje árido y salvaje de este desierto rojizo ha hecho que sea comparado constantemente con lugares tan emblemáticos como ola Capadocia, el Gran Cañón, la Petra o Jordania.

Desierto de los Coloraos de Gorafe, a dos horas de Málaga / Diputación de Granada

Sin embargo, este enclave natural que recibe su nombre por los colores rojos de sus tierras se encuentra en Gorafe, en un desierto en el que predominan unas formas de erosión conocidas como bad-lands o "malas tierras" por la acidez de sus suelos.

Paredes, cuevas y cañones en este desierto a dos horas de Málaga

Se trata de un tipo de paisaje árido y erosionado caracterizado por la falta de vegetación y la formación constante de cañones, cárcavas y pináculos. Unas creaciones que conforman en Gorafe uno de los paisajes más pintorescos de la provincia, con casas cuevas y dólmenes.

Además, en este entorno destacan escarpes que parecen enormes murallas, así como gigantescas paredes y cuevas de piedra.

Cambio de colores en el desierto de Gorafe

Un enclave en el que el protagonista es el tono rojizo de sus tierras, pero que cambia según avanzan las horas del día, cuando se pueden contemplar sus tonos ocres, bermellones y amarillos entre sus montañas escarpadas.

Este desierto que parece sacado de un mundo de ficción se puede visitar de forma totalmente gratuita a través de alguna de las rutas dispuestas en el lugar, aunque se aconseja hacer uso de los guías turísticos para disfrutar en su plenitud de este paisaje considerado uno de los más singulares de Europa.