Más de 3.000 enfermeras firman nuevos contratos en Andalucía: la plantilla se refuerza frente a las 'fugas' y jubilaciones

El Servicio Andaluz de Salud (SAS) ya ha incorporado 3.054 enfermeras con contratos serán de larga duración. Según fuentes de la Consejería de Sanidad ya se ha completado la ampliación de plantilla que se aprobó el pasado mes de octubre. Se trata de plazas vacantes destinadas a interinidades que se han sumado a las plantillas de hospitales y centros de salud desde el pasado 1 de diciembre. Esta medida responde al anuncio que hizo el consejero de Sanidad, Antonio Sanz, para aumentar el número de enfermeras en hospitales y centros de salud con el objetivo de paliar el déficit de este tipo de sanitarios en el SAS. De las más de 3.000 enfermeras que se han incorporado a sus puestos de trabajo, fuentes de Sanidad confirman a este periódico que 668 son solo en la provincia de Sevilla.

Andalucía tiene en plantilla en torno a 30.000 plazas de enfermeras y los cálculos del sindicato de enfermería Satse apuntan a que harían falta al menos otros 20.000 para alcanzar la media por habitante de otros territorios y de los países europeos. De ahí que en el plan de choque de ampliación de plantilla se reservarán 1.076 plazas para estos profesionales y que en la última oferta pública de empleo coparan casi una de cada cuatro plazas hasta llegar a un total de 2.558.

El último acuerdo de la Junta de Andalucía de contratación de profesionales extranjeros no comunitarios para equilibrar la falta de sanitarios tiene datos reveladores: entre 2026 y 2027 está previsto que se jubilen 1.618 enfermeras. El año que viene dejarán de ejercer 738, de las cuales 267 de Atención Primaria. En dos años la cifra asciende a las 880 jubilaciones y 550 serán de atención hospitalaria.

El consejero de Sanidad, Antonio Sanz, puso fecha en el Parlamento a la aplicación de medidas para la ampliación de plantilla: a partir del 1 de diciembre se debían incorporar 3.000 profesionales de Enfermería de la bolsa de empleo a través de interinidades para cubrir vacantes existentes y también de nuevas plazas creadas y dotadas presupuestariamente que se podrán cubrir a través de esta vía hasta que se convoquen las próximas oposiciones. Estas están previstas, según subraya la Consejería de Sanidad, para cuando haya finalizado la incorporación a sus puestos de todos los profesionales que han obtenido plaza tras los exámenes celebrados este año.

Salud mental y enfermeras sin especialización

Del total de plazas, 1.074 son plazas de nueva creación según un informe de Satse sobre la oferta de plazas que salieron en noviembre de todas las categorías. El grueso de las vacantes están destinadas a puestos de enfermería sin especialización. Entre todas, destacan algunas zonas de la comunidad donde más plazas se han ofertado, como es el caso del distrito sanitario de Sevilla Sur, con 67 plazas nuevas. En el área sanitaria de la Costa del Sol se han sumado 60 plazas nuevas en los centros de salud y 75 en el Hospital Universitario Costa del Sol. Sin embargo, el hospital con mayor número de plazas nuevas en esta categoría es el Reina Sofía de Córdoba, con 127 vacantes sin especialización.

En el Hospital Virgen de la Victoria de Málaga se han incorporado 49 enfermeras y 58 en el Hospital Virgen del Rocío. Sin embargo, en el Hospital Virgen Macarena solo se suman 7 plazas nuevas.

En el caso de las vacantes con especialización, destacan las plazas para enfermeras especializadas en salud mental. En la provincia de Sevilla, de las 222 plazas nuevas,16 plazas están reservadas apara este tipo de especialización, nueve de ellas en el Virgen del Rocío coincidiendo con la ampliación de su Servicio de Salud Mental.

Falta de plazas y 'fugas'

Según el informe del Ministerio de Sanidad Situación actual y estimación de la necesidad de enfermeras en España, 2024, Andalucía es la comunidad autónoma con la tasa de enfermeras por cada 10.000 habitantes más baja de todo el territorio nacional a nivel hospitalario, con apenas 3’03, por debajo de la media nacional (3’6) y muy lejos de comunidades como Navarra, con prácticamente el doble (6’03). En Andalucía apenas un 4’6% de los profesionales que ejercen actualmente la profesión a nivel hospitalario lo hacen como especialistas, nuevamente por detrás de la media nacional (5’6%).

Con respecto a la Atención Primaria, la tasa de profesionales en los centros de salud y consultorios andaluces es de 0’69 por cada 10.000 habitantes, también por debajo de la media del resto del país (0’7), siendo preocupante la falta de puestos destinados a enfermeras especialistas, ya que apenas un 3’5% de las activas lo son, por un 96’5% de enfermeras generalistas. Estos datos colocan a Andalucía como la segunda comunidad con menos enfermería especializada en Atención Primaria, solo por encima de Navarra y lejos de la media nacional (10’3%).

En cuanto a la fuga de enfermeras, en 2024 la cifra alcanzó las 1.500 enfermeras, es decir, casi cinco sanitarias al día decidieron dejar Andalucía. En 2023, el Consejo Andaluz de Enfermería (CAE) alertó de que 1.200 enfermeros pidieron el traslado a otros lugares, un 20% menos que el año pasado. La falta de profesionales preocupa cuando se analiza la cifra de jubilaciones a las que se enfrenta este oficio en un futuro a medio y largo plazo. "En los próximos 10 años se jubilarán en la comunidad más de 10.600 enfermeras", alertan desde el CAE.