Luz verde al "acuerdo histórico" para subir salarios: "Los funcionarios andaluces cobrarán como en otras comunidades"

Nuevo hito para los funcionarios andaluces. Los sindicatos han firmado este martes el acuerdo pactado con la Junta de Andalucía que subirá los sueldos de los trabajadores públicos de la comunidad autónoma a partir de 2026. Un acuerdo "histórico" que sitúa a los empleados de la administración al mismo nivel salarial que los empleados públicos del resto de comunidades autónomas.

El objetivo de este nuevo acuerdo, que ha llegado tras meses de negociaciones entre la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública, UGT, CCOO y CSIF. El objetivo es transportar la administración pública andaluza del siglo XX al XXI para beneficiar tanto a los empleados, que ganarán en estabilidad, como a los usuarios, que accederán a una administración más "ágil y efectiva".

Un mes después de que ambas partes cerraran el acuerdo, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha defendido que supone una reforma que llevaba "en el cajón de los asuntos pendientes desde hace demasiado tiempo". Así, ha calificado de "histórico" el pacto y ha recordado que posibilita que Andalucía se sitúe en "la media salarial de los empleados públicos de España" gracias a los complementos acordados.

Repercusión en los usuarios

La subida se enmarca dentro de la creación de un nuevo complemento autonómico con el que se evalúa el desempeño laboral de los trabajadores. Su puesta en marcha no supone la sustitución o desaparición de ningún otro, sino que viene a sumar a los sueldos de los empleados públicos. En concreto, se trata de un aumento gradual según los años durante los que se haya trabajado para la administración pública.

La situación de los empleados públicos andaluces mejorará en los próximos meses. "No se trata solo de mejorar condiciones laborales, sino también de transformar la administración", ha apuntado Moreno. Vuelta de la acción social, actualiza los convenios colectivos del sector público instrumental y favorece la estabilización del personal mediante el fomento de la carrera profesional.

Según ha defendido el presidente de la Junta de Andalucía, el acuerdo no solo su pone una mejora en la situación laboral de los empleados de la administración pública autonómica, sino que también repercute sobre la ciudadanía. "También salen beneficiados los casi nueve millones de personas que utilizan la administración andaluza", ha señalado para defender que se transforma en algo más "moderno y eficaz".

Los sindicatos vigilarán que se cumpla el acuerdo

Pese a que no suele ser habitual en este tipo de actos institucionales, representantes de los tres sindicatos han tomado la palabra para defender las negociaciones que se han llevado a cabo. Desde CCOO, UGT y CSIF han señalado que este supone el primer paso para luchar contra los recortes que se establecieron tras la crisis económica, como la acción social.

Pese a que los tres sindicatos han coincidido en aplaudir el acuerdo, que, como José Tirado de UGT, han asegurado que "mejora las condiciones de los trabajadores", han avisado que estarán vigilantes. "Estaremos vigilantes para comprobar que todo se cumple en tiempo y forma", ha señalado Manuel Moreno de CSIF. Como él, José Pelayo ha puntualizado que "CCOO firma el acuerdo para que se cumpla de forma íntegra".