Grabado por un vecino
Un motorista, atropellado y agredido en Córdoba tras una discusión con insultos racistas
El incidente se produjo el pasado domingo y el afectado no ha presentado denuncia ante la Policía Nacional
«Quita la puta moto, moro de mierda». Con estos insultos racistas arranca la brutal discusión que ha sorprendido a los vecinos de Ciudad Jardín (Córdoba) el pasado fin de semana. El enfrentamiento entre un motorista y el conductor de un turismo terminó en un atropello, patadas en la cabeza y varios puñetazos en plena calle Antonio Maura.
Según han informado fuentes de la Policía Nacional, los hechos ocurrieron a mediodía del pasado domingo 7 de diciembre y quedaron registrados en un vídeo grabado por un vecino desde su ventana, que posteriormente se difundió en redes sociales. En las imágenes puede verse cómo la discusión se encuentra ya avanzada cuando ambos protagonistas han bajado de sus vehículos. El conductor del coche profiere insultos como «subnormal», «payaso» o «quita la puta moto», además de insultos xenófobos. El conductor del turismo le recrimina al motociclista que no puede circular porque su ciclomotor bloquea la vía.
Una discusión que va a más
En un momento de la disputa, el conductor del turismo tira la motocicleta al suelo mientras un tercer hombre intenta frenar la escalada de violencia. Tras una breve pausa en la que parece que la tensión disminuye, el agresor regresa al vehículo, vuelve a encararse con el motorista y la pelea se reaviva entre empujones e insultos.
La situación alcanza su punto más violento cuando el conductor se sube al coche y atropella al motorista, que cae al suelo. Acto seguido, el agresor baja del vehículo y le propina patadas en la cabeza mientras continúa insultándole. Varias personas intentan separarlos, sin éxito inicial. El conductor vuelve a abalanzarse sobre la víctima, la arrastra por el suelo y le asesta nuevos puñetazos, hasta que finalmente otros vecinos logran detener la agresión.
Fuentes de la Policía Nacional confirman que no hubo actuación policial, ya que no se recibió aviso durante el incidente y, hasta la fecha, no se ha presentado denuncia relacionada con estos hechos.
- Aemet avisa de un giro meteorológico: Andalucía espera lluvias estos días tras la ola de frío polar
- El 75% de los andaluces prefiere ser ingresado en los hospitales públicos
- El cura de un pueblo de Granada ‘secuestra’ al santo del municipio para que no haya procesión
- Las lluvias vuelven a Andalucía con nuevos frentes estos días: cuándo y dónde lloverá más según Aemet
- El liderato poblacional peligra: Andalucía podría dejar de ser la comunidad más habitada
- 44 personas afectadas en Córdoba por una toxiinfección alimentaria tras comer montadito de pringá
- Si preparas oposiciones, 2025 es tu año: la Junta saca una oferta récord de 3.379 plazas de empleo público
- Un total de 35.101 aspirantes acuden a los exámenes de técnicos sanitarios del SAS, casi el 80% de los inscritos