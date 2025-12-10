Los alquileres firmados tras la pandemia tiemblan ante la 'Gran Renovación': cada andaluz pagaría 1.900 euros más al año

Guadalupe [nombre ficticio] firmó el contrato de alquiler justo después de la pandemia, a mediados de 2021. Los cinco años de duración se cumplen en solo unos meses; a partir de ahí, todo depende de su casero. "Estoy intranquila, la verdad. Si me sube el precio a lo que se ve hoy día en el mercado, tendría que pagar el doble por el piso o irme de Sevilla", cuenta esta joven. No es la única: como ella, otros 213.728 andaluces y andaluzas se verían afectados por lo que se ha denominado la Gran Renovación, según datos del Ministerio de Consumo.

"Hubo una firma récord de contratos tras la pandemia. Se estima que son 632.369 alquileres que potencialmente finalizarán en 2026 (sin contar con Euskadi y Navarra ni contratos de personas jurídicas)", detalla este estudio del Ministerio, al que ha tenido acceso este periódico. En el caso de Andalucía, los contratos que expiran a lo largo del año que viene "ascienden a 85.491". Esto se traduce en más de 200.000 perjudicados solo en esta comunidad autónoma.

"En el conjunto del Estado, la renovación del contrato de alquiler a precios de mercado de un hogar con una renta mediana podría suponer pagar 1.735 euros extras al año", señala este informe adelantado por El País. Una cantidad que a nivel andaluz es incluso superior a la media nacional: "En Andalucía esta cifra se elevaría a los 1.952 euros, una subida inasumible para los hogares andaluces que viven de alquiler", destacan desde Consumo.

"Va a llevar a muchos a una situación crítica"

Estos incrementos en las mensualidades se dan en "un mercado muy disfuncional al que cada tiene que recurrir más población", tal como ilustra Ibán Díaz, portavoz del Sindicato de Inquilinas de Sevilla. "Desde hace años, el alquiler en España es muy inflacionario, no se corresponde con los salarios medios. Esto hace que mucha gente no pueda acceder a una vivienda en estos términos, y quienes sí pueden, estén siempre en la cuerda floja".

"Tras la firma récord que se registró después de la pandemia, muchos contratos caducan en 2026 en un contexto de precios disparatados", señala Díaz. "Teniendo en cuenta el escenario actual del alquiler, muchos propietarios pretenderán establecer una subida que llevará a muchas personas a situaciones muy críticas", explica el portavoz del Sindicato de Inquilinas en la capital andaluza.

"Los datos confirman que la vivienda se ha convertido en una aspiradora de riqueza en nuestra sociedad", definen desde el Ministerio de Consumo. "La transferencia de renta de inquilinos a propietarios podría llegar a ser de 1.003 millones de euros extras solo en 2026", según los cálculos realizados por esta institución a partir del Panel de Hogares que elabora la Agencia Tributaria. Mil millones de euros más.

"Nos llegan casos casi a diario"

En Sevilla, Guadalupe espera la respuesta de su casero. "Mi contrato se cumple a mediados del año que viene. Si me sube el alquiler, tengo dos opciones: o aceptarlo o irme a otros municipios, porque en el resto de la ciudad los precios están por las nubes", cuenta a este periódico. "Estoy intranquila por esta situación, la verdad".

No es la única: "Nos llegan casos casi a diario", subrayan desde el Sindicato de Inquilinas. "Frente a este panorama, proponemos un contrapeso por parte de los inquilinos. Porque los propietarios ponen precio a discrecionalidad, sin puesta en valor de la vivienda ni nada que justifique ese incremento disparatado", afirma su portavoz, Ibán Díaz. "Queremos hacer fuerza y negociar colectivamente una renovación acorde a la subida del precio de la vida y de los salarios".

Nada más salir del covid, se firmaron 85.000 contratos de alquiler en Andalucía. Cinco años después, toca revisar las condiciones en un mercado "totalmente disfuncional", tal como definen las fuentes consultadas. Hay 213.728 andaluces y andaluzas pendientes de una posible subida que fijen sus caseros. Pendientes de la Gran Renovación.