La Junta de Andalucía evaluará el trabajo de los funcionarios: así será el proceso anual

Las mejoras salariales incluidas en el "acuerdo histórico" suscrito entre el Gobierno andaluz y los sindicatos vienen acompañadas de nuevas normas y sistemas de funcionamiento interno. Entre ellos, por primera vez, los funcionarios deberán superar anualmente un proceso de evaluación del desempeño de sus competencias en el puesto asignado. Del resultado dependerá si cobran al completo o parcialmente el nuevo complemento salarial que sustituye a la productividad e incluso su continuidad en el puesto al que accedieron en las oposiciones.

Esta evaluación del desempeño, incluida en el pacto, se regula en un nuevo decreto que ha iniciado ahora su tramitación y que afectará a funcionarios de la Administración General de la Junta y de las agencias administrativas y de régimen especial del sector público. En él se define este proceso como "la medición y valoración de la conducta profesional del personal funcionario y el rendimiento o el logro de los resultados con el objetivo de mejorar la eficiencia de la administración y la calidad de los servicios públicos".

Más ingresos por mejor puntuación

Este procedimiento se realizará anualmente a través de una unidad especializada y será de carácter obligatorio. Del resultado dependerá en primer lugar la retribución total que recibirá el trabajador público al cierre del año. El complemento de evaluación sustituye al de productividad pero a partir de ahora dependerá del resultado de los informes que se realicen de modo que si se aprueba se cobrará el importe máximo que asciende a 4.000 euros en la categoría superior (una cuantía que puede variar anualmente). Pero si la evaluación no es positiva se podría reducir proporcionalmente o incluso desaparecer.

"El complemento por desempeño es la retribución variable y anual vinculada a los resultados obtenidos en la evaluación y será proporcional a la puntuación obtenida", resume la norma que apunta así que las cuantías fijadas de incremento por este complemento en el acuerdo son cifras máximas que pueden verse reducidas.

En segundo lugar, la Junta de Andalucía establece otra consecuencia de este informe de evaluación: si un funcionario con plaza no lo supera en tres ocasiones consecutivas será apartado de su puesto y enviado a otro de igual nivel dentro del municipio de residencia o, en caso de que no lo haya, en el municipio más cercana.

"La obtención continuada de tres resultados negativos y consecutivos dará lugar a la remoción del puesto obtenido por concurso, previa audiencia de la persona interesada, y con resolución motivada", recoge el texto del nuevo decreto que aclara que en estos casos "la funcionaria será adscrita a otro puesto de trabajo en la misma localidad, si es posible, o en la más cercana". Esta opción, no obstante, no se concederá al personal interino.

Junto a esto, el decreto de la Junta de Andalucía establece la posibilidad de que a raíz de los informes de evaluación se aprueben planes de mejora individual del ejercicio de las funciones y competencias asignadas.

Cómo será el procedimiento de evaluación de los funcionarios públicos

La evaluación del desempeño será un procedimiento obligatorio y de carácter anual. Se basará en "metas y objetivos relativos a dimensiones, competencias y prácticas profesionales vinculadas al desempeño profesional del puesto de trabajo, evaluando los objetivos y la calidad con la que son alcanzados". No consolidará y será flexible.

Tendrá una doble vertiente. Por un lado, la unidad evaluadora analizará la dimensión individual, es decir, el cumplimiento de los objetivos y el desarrollo de las competencias por parte del trabajador en cuestión. Se llevará a cabo mediante la "autoevaluación" del empleado público y mediante un proceso colaborativo con una persona evaluadora que valorará los resultados. De esto dependerá el 85% de la calificación final.

Pero habrá una segunda vertiente colectiva que tomará en consideración "el grado de cumplimiento de los objetivos estratégicos y operativos atribuidos a la unidad administrativa, así como el impacto de su actividad en la mejora del funcionamiento, la organización y la calidad del servicio público prestado". Esta segunda parte tendrá una valoración del 15%.

Funcionarios en su puesto de trabajo. / Manuel Murillo

La evaluación arrancará con una entrevista inicial en la que se determinarán los objetivos a alcanzar y se recogerá en un documento de compromisos suscrito de forma conjunta entre el evaluador y el evaluado. Al final del proceso de análisis habrá un nuevo encuentro como entrevista final "con un diálogo para analizar la actuación profesional, los resultados obtenidos y la contribución a los objetivos colectivos". Dado que la evaluación es anual con ese encuentro final arrancará el siguiente proceso.

La evaluación será continua y transparente, según recoge el decreto: "Se establecerá un sistema de seguimiento del desempeño accesible durante todo el periodo de evaluación que permita conocer en tiempo real el grado de avance en relación con los objetivos determinados y que se apoyará en herramientas digitales automatizadas que podrán integrarse, en su caso, por el portafolio del desempeño".

Como árbitro de todo este proceso se constituirá una comisión central común del "personal funcionario, estatutario y laboral de la administración como órgano colegiado y paritario específico de participación de la Administración y las organizaciones sindicales en las cuestiones comunes a todos los colectivos para coordinar los criterios de actuación para la valoración global de los procesos realizados y los resultados obtenidos, así como para formular propuestas de mejora".

¿Cuándo arrancará el proceso de evaluación de los funcionarios públicos?

La Consejería establece que en un plazo máximo de tres meses desde la entrada en vigor del decreto se deben implementar los instrumentos de planificación estratégica que sirvan de base para la evaluación de los puestos de trabajo. Mientras este mapa de competencias técnicas no esté se optará por la autoevaluación.

La aplicación del nuevo complemento de evaluación del desempeño será progresiva y, de hecho, se prevé que no este completamente aplicada hasta el ejercicio 2030, según se recoge en la disposición transitoria séptima.

¿Cuánto cobrarán los funcionarios por el nuevo complemento de evaluación del desempeño?

El importe máximo que podrán recibir los funcionarios de la Junta de Andalucía por el concepto de evaluación del desempeño coincide con los importes actuales del plus de productividad al que sustituye.

Funcionarios nivel A: Máximo de 4.000 euros

Funcionarios nivel A2: Máximo de 3.009 euros

Funcionarios nivel B: Máximo 2.648 euros

Funcionarios nivel C1:Máximo 2.337 euros

Funcionarios nivel C2: Máximo 1.471 euros

Funcionarios nivel E: Máximo 1.257 euros.

Las cuantías finales no obstante se pueden ajustar en los presupuestos autonómicos de cada año y se abonarán en función de los resultados del proceso de evaluación.