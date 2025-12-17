La Aemet prevé un invierno más cálido de lo normal en Andalucía

El delegado territorial de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en Andalucía, Juan de Dios del Pino, ha comparecido este miércoles en la Subdelegación del Gobierno en Sevilla para ofrecer el pronóstico para este invierno y una predicción especial para Navidad, además de aportar el balance de los fenómenos meteorológicos y las temperaturas ocurridas en este otoño. Del Pino ha apuntado que en los próximos meses de diciembre, enero y febrero hay "hasta un 60 por ciento de probabilidad de ser más cálidos de lo normal" y, en concreto, respecto a la Navidad ha explicado que, si se cumplen las predicciones, para el día 24 podrían existir leves precipitaciones "por la mañana o al mediodía" y para la jornada del 25 "muy pocas y también por la mañana".

Al hilo, el delegado territorial ha concretado que, acorde al pronóstico, este invierno 2025-2026 será "más cálido de lo normal" y con una probabilidad "un poquito mayor" de que el invierno sea "más seco de lo normal". En cuanto a las temperaturas máximas, ha añadido que "no se esperan grandes anomalías", aunque ha matizado que se espera que en cada mes se presenten cifras por encima de la media.

Pese a las predicciones halagüeñas en general en cuanto a lluvias, Del Pino ha concretado que para el próximo fin de semana podrían ocasionarse puntualmente ante la "llegada de un frente que entrará por Huelva" y que podría dejar precipitaciones en la provincia onubense "al final del viernes y en la noche del sábado también en Sevilla". Posteriormente, a partir de comienzos de la semana que viene sí se esperan lluvias en a causa de "una borrasca que se va a acercar al norte del Cantábrico y que dejará precipitaciones prácticamente en toda Andalucía", aunque ha añadido que el frente puede que dure entre dos y seis horas. En cuanto a las temperaturas en los días previos a Nochebuena, el responsable de la Aemet en Andalucía ha apostillado que serán "normales o ligeramente encima de la media".

No obstante, Del Pino ha matizado que, "aunque no se espera una Navidad lluviosa", en las festividades del 24 y 25 de diciembre podrían presentarse precipitaciones en diversos puntos de la comunidad andaluza, en concreto, en Huelva "por la mañana y al mediodía", con temperaturas "oscilando suavemente en torno a la media".

En cambio, Del Pino ha indicado que no aprecia "nada significativo" en cuanto a precipitaciones a nivel general en la comunidad autónoma, aunque ha reconocido que los pronósticos "no son muy fiables" hasta que se acerquen las fechas señaladas. Al respecto de las primeras fechas del año, el meteorólogo ha asegurado que, pese a que aún es pronto para conocer una predicción fiable, se prevé que no se presenten "fuertes precipitaciones" en la primera semana en Andalucía.

En concreto, el delegado territorial de la Aemet ha considerado que "aunque queda mucho invierno por delante", las predicciones indican que, para el resto de diciembre y para enero y febrero se esperan jornadas más secas, con una probabilidad "un poquito mayor" de que el invierno "sea más seco de lo normal".

Variación de temperaturas máximas este jueves y viernes en la península / L.O.

El tercer otoño más caluroso desde 1961

Por otra parte, el delegado territorial de la Aemet en Andalucía ha aportado datos acerca de otoño de 2025 en la comunidad andaluza, que ha registrado "el tercer otoño más cálido desde 1961", con un déficit de precipitaciones del 14,5 por ciento, y el noveno más cálido desde el citado año según los registros nacionales. Además, ha agregado que también ha sido el tercer otoño más cálido en Ceuta. Al hilo, Del Pino ha insistido en que en términos generales, Andalucía ha tenido una temperatura media de 18,7 grados, registrando así una "anomalía positiva de más de 1,4".

En cuanto a las precipitaciones, el responsable autonómico de la Aemet ha considerado que este otoño ha sido el 27º más seco y el 39º más húmedo, en contraste con los guarismos registrados a nivel nacional, cuyos datos muestran que "ha sido el 22º más seco de su serie, incluyendo Canarias, las Baleares, Ceuta y Melilla". En lo referente al territorio andaluz, ha destacado que las lluvias han estado "desigualmente repartidas, como siempre, en la parte occidental y en la parte oriental". En concreto, ha explicado que, respecto a sus valores habituales, "Sevilla ha quedado muy húmedo y Málaga y Almería muy secos".