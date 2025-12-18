Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El alcalde de Belalcázar, Francisco Luis Fernández (PSOE), señalado por acoso sexual tras la publicación de mensajes

Francisco Luis Fernández, alcalde de Belalcázar, ha sido señalado por acoso sexual tras la filtración de mensajes en los que se muestra insistente con una mujer, supuesta conocida suya

Francisco Luis Fernández, ante el Ayuntamiento de Belalcázar. / Luis Gómez

Rafael Verdú

Córdoba

El alcalde de Belalcázar, Francisco Luis Fernández (PSOE), ha sido señalado este viernes por acoso sexual tras revelarse unos mensajes enviados por whatsapp a una mujer, supuesta trabajadora del Ayuntamiento de esta localidad de Los Pedroches. Las conversaciones del regidor con esta mujer han sido publicadas por ABC y en ellas Fernández se dirige a su interlocutora con expresiones como "estoy solito en el ayunta" y le reclama "una buena comida de almeja".

Fernández, en conversación con este medio, asegura que estas conversaciones se enmarcan en el ámbito privado y niega que la receptora de los mensajes sea una subordinada o trabajadora del Ayuntamiento. "No es subordinada, ni trabajadora del Ayuntamiento. Los trabajadores son los que están todos los días", ha dicho el alcalde, muy afectado, que afirma haber conocido la noticia hoy mismo.

Respuesta del alcalde de Belalcázar

"Será una persona que he hablado con ella", pero "no es una trabajadora del Ayuntamiento", ha indicado Fernández, añadiendo que este asunto "es una cosa privada" y "hacemos carnaza de todos lados". Tras conocer la noticia, Fernández ha manifestado a este medio que "me da vergüenza salir a la calle".

Noticias relacionadas

Parte de las conversaciones, tal como puede verse en los whatsapp, se remontan al año 2023. En ellas, Fernández le dice a la mujer que la echa "mucho de menos" y le indica que "de verdad tengo ganas". Algunos de esos mensajes se mandaron de noche y la mujer le recrimina su actitud. "Anda anda duérmete" o "anda anda déjate de gilipolleces" son algunas de las respuestas que recibe el alcalde.

Granada aspira a la sede de la Agencia Estatal de Salud Pública: el consejero Antonio Sanz anuncia la candidatura

Los platos en el aire de la candidata Montero: del caso Salazar a la SEPI y todas las crisis que cercan a la voz de Sánchez en Andalucía

El alcalde de Belalcázar, Francisco Luis Fernández (PSOE), señalado por acoso sexual tras la publicación de mensajes

La Aemet prevé un invierno más cálido de lo normal en Andalucía

Andalucía mantendrá los descuentos en el transporte público en 2026 y deja en el aire el nuevo abono único estatal

La Fiscalía pide ocho años de cárcel para el capitán y cinco para el teniente por las dos muertes en Cerro Muriano

El acoso a profesores y entre alumnos aumenta en las aulas de Andalucía: el 60% de los docentes denuncia faltas de respeto

Aspirantes a docentes en Andalucía, ante unas oposiciones de 2026 sin plazas de maestro: "Habrá que esperar mucho más"
