El Gobierno acusa a la Junta de tener los servicios públicos "peor que nunca"

El delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, ha acusado este jueves a la Junta de tener "peor que nunca" los servicios públicos en la comunidad, a pesar de que está recibiendo una financiación histórica del Ejecutivo central para garantizarlos y mejorarlos.

"Los andaluces saben contar y cuentan con un Gobierno que mejora su día a día", ha dicho el máximo responsable del Ejecutivo central en la comunidad durante la presentación del informe 'Cumpliendo', con el que ha dado cuenta de las políticas desplegadas.

Ha subrayado que la apuesta del Gobierno de España por Andalucía, dotando a la Junta con una financiación estatal récord en 2025 y con 30.725 millones en 2026, una cantidad histórica y que desmiente a su juicio el "falso discurso del maltrato y el agravio".

El delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, en rueda de prensa. / María José López (EP)

Fernández ha destacado las dos últimas medidas sociales adoptadas como el bono único de transporte, especialmente para trabajadores y estudiantes, y los 100 euros del Plan Veo, que permitirá aliviar el desembolso en la compra de gafas y lentes de contacto para menores de hasta 16 años.

También que Andalucía bata récord de ocupación, con 3,6 millones de ocupados y una bajada de la tasa del paro de 7,5 puntos respecto a 2018, un crecimiento que se produce en paralelo a fortalecimiento del sector empresarial.

A los 8.678 millones de euros del Plan de Recuperación que han llegado a Andalucía, se suma el impulso de proyectos estratégicos del Gobierno de España como la conexión ferroviaria en alta velocidad en Almería, el Valle del Hidrógeno Verde en Cádiz, la Base Logística del Ejército de Tierra en Córdoba, el IFMIF-DONES en Granada, CEUS en Huelva, CEDETEX en Jaén, IMEC en Málaga y la Agencia Especial en Sevilla.

"No basta con recibir fondos, sino que hay que ejecutarlos, máxime cuando Andalucía es la quinta comunidad por la cola en el ranking nacional", ha indicado Fernández, quien ha pedido a la Junta que no se permita el lujo de desaprovechar una oportunidad para transformar el modelo económico, generar empleo de calidad y reforzar el estado de bienestar.