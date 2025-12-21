Andalucía: familias con menores de 16 años pueden solicitar ayuda de 100 euros para gafas o lentillas

El delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, ha anunciado este sábado, 20 de diciembre, que las familias andaluzas con menores de hasta 16 años ya pueden solicitar una ayuda directa de 100 euros para la compra de gafas o lentes de contacto (lentillas) en cualquiera de las 388 ópticas de Andalucía adheridas al ‘Plan Veo’.

Más cobertura para la salud visual infantil

Se trata de una iniciativa del Ejecutivo central que "viene a ampliar la cobertura de la sanidad pública, dando mayores servicios para mejorar, en este caso, la calidad de vida de los niños y adolescentes", según han puesto de relieve desde la Delegación del Gobierno en una nota difundida este sábado.

"Esta medida, dotada con un presupuesto total de 48 millones de euros, cumple el doble objetivo de, por una parte, garantizar el bienestar general de las personas menores de edad, lo que está intrínsecamente ligada a su desarrollo educativo y social, a la vez que supone una reducción en el desembolso que las familias de afrontar para proteger la salud visual de sus hijos", ha valorado el delegado.

Gafas en una óptica. / L. O.

Vigencia y forma de solicitud del Plan Veo

El 'Plan Veo', regulado por Real Decreto 902/2025, de 7 de octubre, permanecerá activo hasta el 31 de diciembre de 2026, inclusive. Las familias deberán solicitar la ayuda únicamente de forma presencial en un establecimiento de óptica participante en el Plan.

El 'Plan Veo' financia con, hasta 100 euros, la adquisición de monturas básica con lentes graduadas orgánicas con antirreflejante; lentes graduadas orgánicas con antirreflejante --esta opción es para aquellas situaciones en las que solamente se desee cambiar las lentes de las gafas--, y lentes de contacto de material hidrofílico o gas permeable y la solución líquida para lentes de contacto necesaria para su mantenimiento, "ambas en una cuantía suficiente para su uso durante un periodo de un año", es decir, de 365 días.

Requisitos para acceder a la ayuda

Para poder acceder al 'Plan Veo', las personas beneficiarias deberán cumplir una serie de requisitos como tener cumplidos 16 años o menos en el momento de acceder al plan, y tener derecho a la asistencia sanitaria con cargo a fondos públicos por parte del Sistema Nacional de Salud, un requisito este que se podrá acreditar facilitando el código CIPA, que figura en la tarjeta sanitaria o en el documento certificativo para recibir asistencia sanitaria expedido por la comunidad autónoma.

Otro requisito para acceder a estas ayudas es "tener un problema de refracción diagnosticado susceptible de ser corregido mediante un sistema de ayuda visual incluido en el 'Plan Veo'".