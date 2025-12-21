El otoño en Andalucía, el tercero más cálido desde 1961, según la Aemet

Este domingo a las 16:03 entra al fin el invierno. Atrás quedará un otoño que, en el caso de Andalucía, ha sido el tercero más cálido desde que hay registros. Así lo confirmó este miércoles Juan de Dios del Pino, delegado territorial de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), organismo que recaba este tipo de datos desde 1961. Y la tendencia, según Del Pino, seguirá al alza: "En esta comunidad autónoma, las temperaturas se incrementan en otoño 0,2 ºC por cada década".

"En Andalucía hemos tenido una anomalía positiva de +1,4 grados este otoño", explicó el delegado territorial de Aemet en rueda de prensa. Es decir: en estos meses, la temperatura media fue de casi un grado y medio superior a la que se suele registrar por estas fechas. En concreto, en esta estación el termómetro ha marcado 18,7 ºC de media en esta comunidad.

Otoños cálidos

"Los últimos años están teniendo otoños cálidos. De hecho, desde 2013 todos han marcado temperaturas superiores a la media", detalló Juan de Dios del Pino. "Cada década, la anomalía de temperatura se incrementa en 0,2 ºC en Andalucía en otoño", precisó Del Pino. "Siempre lo digo: esta atmósfera ya no es la de antes, esto ha cambiado".

"Hemos tenido 37 días con temperaturas por encima de la media en este otoño, entre ellos, todo el mes de octubre", subrayó este responsable de la Aemet. Estas cifras en cuanto a los grados podrían haber registrado un récord histórico aún por mayor, "de no ser por los últimos días antes del invierno meteorológico, que empieza el 1 de diciembre".

Lluvias por debajo de lo habitual

En cuanto a las precipitaciones, en Andalucía se han contabilizado este otoño un total de 156 litros por metro cuadrado de media. Este dato está por debajo de las lluvias habituales en estas fechas, que suelen quedarse en 181 litros, según la estadística de Aemet. Así, esta estación ha ocupado la posición 27 entre las más secas desde que hay registros.

"En Sevilla, por su parte, se ha registrado un otoño húmedo: han caído 227 litros por metro cuadrado en la provincia de media", afirmó Juan de Dios del Pino. Una cifra que contrasta con lo contabilizado en Almería, donde se han recogido 47 litros de media. Es decir: ha llovido cinco veces más en Sevilla que en Almería.