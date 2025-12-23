Navidad 2025
Juanma Moreno felicita la Navidad a los andaluces con un emotivo mensaje: "Sé tu mejor versión"
El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha compartido un vídeo navideño donde anima a los andaluces a mostrar su mejor versión durante las fiestas, con un mensaje de unidad
“Dos baltasares, el doble de magia”, en un guiño a su participación en la Cabalgata de Reyes de Sevilla este año, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha compartido su felicitación de Navidad a todos los andaluces con un mensaje: “Esta Navidad, sé tu mejor versión”.
En el vídeo, de estampa muy navideña, los protagonistas reciben la visita de su doble navideño con motivo de las celebraciones de estas fechas. “Cada Navidad recibimos la visita de alguien muy especial: nuestro ‘yo’ navideño”, comienza la narración en la que se muestra a personas con poco espíritu navideño recobrar el ánimo para vivir estas fiestas de otra manera. “Lo importante no es con quién estás de acuerdo, sino a quién tienes cerca”, continúa.
Todos se reúnen en torno al belén comunitario del barrio y en esa escena aparece el presidente de la Junta de Andalucía, también en sus dos versiones, que incorpora al nacimiento un nuevo rey Baltasar. “Este es nuestro propósito para estas fiestas. Si en Navidad aparece nuestra mejor versión, ¿te imaginas que no se marchase nunca?”.
- Aemet avisa de un giro meteorológico: Andalucía espera lluvias estos días tras la ola de frío polar
- El 75% de los andaluces prefiere ser ingresado en los hospitales públicos
- El cura de un pueblo de Granada ‘secuestra’ al santo del municipio para que no haya procesión
- Las lluvias vuelven a Andalucía con nuevos frentes estos días: cuándo y dónde lloverá más según Aemet
- El liderato poblacional peligra: Andalucía podría dejar de ser la comunidad más habitada
- 44 personas afectadas en Córdoba por una toxiinfección alimentaria tras comer montadito de pringá
- Si preparas oposiciones, 2025 es tu año: la Junta saca una oferta récord de 3.379 plazas de empleo público
- Un total de 35.101 aspirantes acuden a los exámenes de técnicos sanitarios del SAS, casi el 80% de los inscritos