DGT

Andalucía espera 2 millones de desplazamientos por carretera en la segunda fase de la operación especial de Navidad

La DGT pide precaución a los conductores ante las condiciones meteorológicas adversas

Dos millones de desplazamientos en la segunda fase de la operación especial de tráfico por Navidad

Dos millones de desplazamientos en la segunda fase de la operación especial de tráfico por Navidad / Álex Zea

Efe

Sevilla

Las carreteras en Andalucía registrarán cerca de 2 millones de desplazamientos en la segunda fase de la operación especial de tráfico por Navidad que se extiende hasta el 1 de enero, una campaña especial marcada por la meteorología por la que la DGT ha pedido especial precaución a los conductores.

La Dirección General de Tráfico (DGT) inicia este viernes la segunda fase de la Operación Especial de Tráfico de Navidad y espera 1,9 millones de desplazamientos en Andalucía hasta el próximo 1 de enero, una fase en la que se activa una vigilancia especial de las carreteras.

Carretera y condiciones meteorológicas

"Debemos ser especialmente cautos a la hora de planificar nuestros desplazamientos, informándonos del estado de las carreteras, de las condiciones meteorológicas, y tener máxima responsabilidad para no consumir alcohol si vamos a conducir porque está en juego la vida de todos", ha indicado el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández.

En el período comprendido entre este viernes y el jueves día 1 se generarán una serie de movimientos de vehículos de corto y largo recorrido, especialmente a lo largo del fin de semana y en los días festivos, con destino a segundas residencias, zonas de grandes centros comerciales, lugares donde practicar deportes de invierno o puntos atracción turística invernal.

La DGT ha recomendado evitar las horas de mayor afluencia de tráfico, que se prevé discurran entre las 18:00 horas y las 21:00 horas de los días 26 y 28 de diciembre, y entre las 10:00 horas y las 13.00 horas del sábado 27.

Mayor carga de tráfico

Entre las carreteras andaluzas que se espera soporten mayor carga de tráfico destacan la A-357, A-4, A-44, A-45, A-49, A-66, A-7, A-92, A-92M, AP-4, AP-7, MA-20, N-4 y la red secundaria para el acceso a zonas turísticas de descanso y las de segunda residencia.

En Andalucía, desde los Centros de Gestión de Tráfico con sede en Málaga y Sevilla se dará servicio antes, durante y después de fase de la Operación Especial, gracias a la labor de más de 60 funcionarios y personal técnico especializado que atienden las labores de supervisión, regulación e información.

MLG 30-10-2025.-Atascos de 10 Kilómetros en la autovía en el Rincón de la Victoria

La DGT pide mucha precaución en la carretera durante estas fechas / Álex Zea

Su trabajo contará con el apoyo de dos sedes de medios aéreos (helicópteros y drones) que cubren los principales itinerarios de Andalucía y que se centrarán en aquellos puntos donde previsiblemente puedan producirse incidencias.

En vuelo se informará del estado de la circulación a los Centros de Gestión de Tráfico y a la Agrupación de Tráfico, cuyos agentes realizarán los servicios habituales de ayuda, asistencia y vigilancia del tráfico.

Atasco en la avenida de Velázquez, a la altura del polígono Guadalhorce

La Operación Especial Navidad 2025-2026 consta de tres fases / dgt

La Operación Especial Navidad 2025-2026 consta de tres fases que engloban a cada una de las fechas más multitudinarias de este período vacacional: Navidad, Fin de Año y Reyes.

Una vez superada la primera, que transcurrió del viernes 19 al 25 de diciembre, ahora comienza la segunda fase, a la que seguirá una tercera y última, coincidiendo con los Reyes, que se prolongará del viernes 2 al martes 6 de enero.

