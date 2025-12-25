Andalucía espera 2 millones de desplazamientos por carretera en la segunda fase de la operación especial de Navidad

Las carreteras en Andalucía registrarán cerca de 2 millones de desplazamientos en la segunda fase de la operación especial de tráfico por Navidad que se extiende hasta el 1 de enero, una campaña especial marcada por la meteorología por la que la DGT ha pedido especial precaución a los conductores.

La Dirección General de Tráfico (DGT) inicia este viernes la segunda fase de la Operación Especial de Tráfico de Navidad y espera 1,9 millones de desplazamientos en Andalucía hasta el próximo 1 de enero, una fase en la que se activa una vigilancia especial de las carreteras.

Carretera y condiciones meteorológicas

"Debemos ser especialmente cautos a la hora de planificar nuestros desplazamientos, informándonos del estado de las carreteras, de las condiciones meteorológicas, y tener máxima responsabilidad para no consumir alcohol si vamos a conducir porque está en juego la vida de todos", ha indicado el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández.

En el período comprendido entre este viernes y el jueves día 1 se generarán una serie de movimientos de vehículos de corto y largo recorrido, especialmente a lo largo del fin de semana y en los días festivos, con destino a segundas residencias, zonas de grandes centros comerciales, lugares donde practicar deportes de invierno o puntos atracción turística invernal.

La DGT ha recomendado evitar las horas de mayor afluencia de tráfico, que se prevé discurran entre las 18:00 horas y las 21:00 horas de los días 26 y 28 de diciembre, y entre las 10:00 horas y las 13.00 horas del sábado 27.

Mayor carga de tráfico

Entre las carreteras andaluzas que se espera soporten mayor carga de tráfico destacan la A-357, A-4, A-44, A-45, A-49, A-66, A-7, A-92, A-92M, AP-4, AP-7, MA-20, N-4 y la red secundaria para el acceso a zonas turísticas de descanso y las de segunda residencia.

En Andalucía, desde los Centros de Gestión de Tráfico con sede en Málaga y Sevilla se dará servicio antes, durante y después de fase de la Operación Especial, gracias a la labor de más de 60 funcionarios y personal técnico especializado que atienden las labores de supervisión, regulación e información.

La DGT pide mucha precaución en la carretera durante estas fechas / Álex Zea

Su trabajo contará con el apoyo de dos sedes de medios aéreos (helicópteros y drones) que cubren los principales itinerarios de Andalucía y que se centrarán en aquellos puntos donde previsiblemente puedan producirse incidencias.

En vuelo se informará del estado de la circulación a los Centros de Gestión de Tráfico y a la Agrupación de Tráfico, cuyos agentes realizarán los servicios habituales de ayuda, asistencia y vigilancia del tráfico.

La Operación Especial Navidad 2025-2026 consta de tres fases / dgt

La Operación Especial Navidad 2025-2026 consta de tres fases que engloban a cada una de las fechas más multitudinarias de este período vacacional: Navidad, Fin de Año y Reyes.

Una vez superada la primera, que transcurrió del viernes 19 al 25 de diciembre, ahora comienza la segunda fase, a la que seguirá una tercera y última, coincidiendo con los Reyes, que se prolongará del viernes 2 al martes 6 de enero.