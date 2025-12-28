Cómo se pueden pedir medicamentos con el móvil: así es la nueva aplicación del SAS tras Clic Salud

Doble clic y el farmacéutico podrá darte cualquier medicamento. Este es el objetivo del Servicio Andaluz de Salud (SAS). El objetivo de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias es que los andaluces puedan conseguir los medicamentos que les receten los facultativos desde su propio móvil. Una tarjeta digital con la que facilitar la relación de la ciudadanía con la sanidad pública.

Andalucía no será la primera comunidad autónoma que permita realizar este trámite con los dispositivos móviles. En regiones como Asturias esta es una realidad desde hace años. Eso sí, esta nueva posibilidad no supondrá la desaparición de la tarjeta física. Como hasta ahora, la ciudadanía podrá acudir a la farmacia con la tarjeta de la seguridad social o el DNI, con el objetivo de no dejar atrás a los más mayores.

La Consejería plantea una revolución digital con la que traer el SAS, una institución con más de 30 de historia y que atiende a ocho millones de personas, al siglo XXI. Entre otros objetivos está reducir el número de aplicaciones digitales con los que trabajan profesionales y usuarios, que en la actualidad supera las 380. Entre otras, los andaluces tendrán que despedirse de la app de Clic Salud para pedir cita.

Sanidad quiere aumentar y favorecer la accesibilidad de la ciudadanía y los profesionales sanitarios al sistema de salud. Una de las formas de hacerlo es diciéndole adiós a aplicaciones como Clic Salud, con la que, hasta ahora, la ciudadanía interactuaba con la sanidad para pedir citas, consultar sus historiales clínicos o comprobar los resultados de sus últimas pruebas diagnósticas.

Estas novedades han sido introducidas por el nuevo consejero de Sanidad, después del debate general sobre sanidad que se celebró en Andalucía el pasado 22 de octubre. Todo con el objetivo de mejorar el trato con el paciente para que su interacción con la sanidad sea más sencilla, así como el acceso al historial clínico o la gestión sanitaria. La tecnología y la inteligencia artificial estarán en el centro de esta revolución.

Estas no serán las únicas novedades. La idea del consejero es que la tecnología vaya introduciéndose poco a poco en la sanidad pública andaluza. Así, la telemedicina se convertirá en una forma habitual de tratar con los facultativos. La videollamada tiene un papel fundamental en la sociedad actual y Sanz espera que se convierta también en un punto clave de la sanidad andaluza, para que esta avance con la ciudadanía.

Todos estos avances se irán introduciendo, con la tarjeta sanitaria digital a la cabeza se enmarcan en la nueva Estrategia de Salud Digital de Andalucía (ESDA). Esta tendrá un periodo de aplicación entre 2025 y 2030 y tendrá un coste base de 316,5 millones de euros. Supondrá así un cambio también para los profesionales, que tendrán que trabajar con la IA para nuevas terapias o cribados de cáncer.

Tras la crisis de los cribados, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, anunció su voluntad de transformar la sanidad andaluza. Aunque apenas le quedan cinco meses de legislatura, el popular quiere sentar las bases para el futuro. La eficiencia, la corresponsabilidad, la transparencia, la ética, la accesibilidad, la sostenibilidad, la participación y la calidad asistencial son los ejes sobre los que se edificará este plan.