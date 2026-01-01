Andalucía amplía hasta los 26 años las ayudas a hijos de víctimas de violencia de género desde este 1 de enero

Los hijos de mujeres víctimas mortales de la violencia de género tienen desde este jueves, 1 de enero, ampliada hasta los 26 años la ayuda económica que reciben de la Junta de Andalucía.

Hasta el momento eran beneficiarios de esta ayuda anual de 5.000 euros los hijos de víctimas mortales de la violencia machista hasta los 18 años, que ahora se rebasa para dar esta prestación hasta que cumplen los 26 años. El Gobierno andaluz informa en una nota que desde su creación en noviembre de 2023 se han concedido 37 prestaciones en Andalucía a menores de entre 3 y 17 años.

Enmienda al presupuesto

La implantación de este incremento de la cobertura se ha hecho a través de una enmienda al Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía, que entra en vigor en esta misma jornada, y cuya implantación anunció el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en noviembre durante la celebración del Debate sobre el estado de la Comunidad.

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, ha subrayado que "la ampliación de esta prestación económica tiene como finalidad extender la garantía de este derecho, que se creó por primera vez en 2023, hasta que las personas beneficiarias alcancen los 26 años, dada la especial vulnerabilidad y necesidad de atención y apoyo del colectivo al que se dirigen las ayudas".

Situación compleja

Ha sostenido que "el Gobierno andaluz ha adoptado esta importante medida siendo plenamente consciente de la compleja y delicada situación que enfrentan las hijas e hijos tras el asesinato de su madre a manos de su pareja o expareja", por cuanto ha añadido que a "este trauma" se le añade el hecho del "cambio radical de vida que sufren", caracterizado en muchas ocasiones por "una situación de vulnerabilidad socioeconómica".

López ha remarcado que "ha sido el Gobierno de Juanma Moreno el que por primera vez crea en Andalucía este derecho" como una prestación económica de 5.000 euros para estos niños o niñas hasta los 18 años, por lo que ha considerado que se trata ahora de "un paso más en nuestro compromiso con las víctimas de violencia de género" con la ampliación de esta cobertura hasta que alcancen los 26 años.

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López. / L. O.

37 ayudas concedidas

De las 37 prestaciones concedidas desde noviembre de 2023 sus beneficiarios ha sido 20 hijas y 17 hijos con edades comprendidas entre los 3 y los 17 años.

Las provincias de Sevilla y Málaga son las que presentan el mayor número de ayudas, con 9 y 8, respectivamente; seguidas de Almería con seis; Cádiz, con cuatro; Córdoba, Granada y Jaén, con tres cada una; y Huelva, con una ayuda.

Requisitos para acceder a la ayuda

La prestación se dirige a los hijos e hijas de mujeres que sean víctimas mortales por violencia de género y que en el momento del asesinato su madre residía en Andalucía o bien los potenciales beneficiarios residían en la comunidad en el momento del asesinato.

Para el cobro de la ayuda deben de tener menos de 26 años en el momento de realizar la solicitud independientemente de que el asesinato se haya producido con anterioridad a la entrada en vigor de esta medida. Es compatible y complementaria con cualquier otra ayuda pública o privada que se perciba por el mismo motivo.

La prestación, de 5.000 euros anuales, se concede previa solicitud independientemente de la renta familiar, se hace efectiva en un solo pago anual una vez se dicte resolución. La ayuda se actualiza con respecto al Índice de Precios al Consumo (IPC), con lo cual en 2025 la prestación asciende a 5.140 euros.