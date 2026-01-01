Juanma Moreno hará en 2026 "todo lo posible para mantener la convivencia" en Andalucía

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, se ha comprometido "a hacer todo lo posible" en 2026 "por mantener a Andalucía en la senda de la convivencia y alejada de la división". "En estos tiempos de enfrentamiento y ruido, lo revolucionario es la tolerancia", ha subrayado en alusión directa a los más jóvenes y a pocos meses de la celebración de las elecciones andaluzas.

En su mensaje de fin de año, realizado por primera vez desde Málaga capital y con planos exteriores rodeado de personas, Moreno ha hecho balance de la legislatura y, aunque "aquí no es necesario adelantar elecciones", ha dicho, ha apelado a una "estabilidad" para la que "puede bastar una mayoría suficiente", no siendo ésta "un obstáculo para escuchar al adversario".

Moreno ha destacado el valor que a lo largo de los últimos años viene acumulando Andalucía como modelo de "estabilidad, serenidad política, diálogo y moderación"; características que le han permitido afrontar "con solvencia" situaciones extremas como la crisis del Covid y, del mismo modo, convertirse en la actualidad en una comunidad de referencia a nivel nacional en ámbitos tan relevantes como la generación de empleo, la atracción de inversión o los registros de exportaciones.

Vocación de liderazgo

Una "vocación de liderazgo" que se ha seguido consolidando a lo largo de 2025. Allí, en las calles de su capital, ha hecho balance de la acción de gobierno que la Junta ha desarrollado a lo largo tanto del año que acaba como de toda la legislatura, que tocará a su fin en este 2026, al tiempo que ha avanzado los objetivos y perspectivas sobre las que está trabajando el Gobierno andaluz de cara a los próximos meses.

En su discurso y en línea con lo manifestado para la Navidad, el presidente ha destacado la capacidad que ha demostrado Andalucía para "crecer siete años consecutivos por encima de la media de España, liderar durante 54 meses seguidos la bajada del paro interanual en nuestro país, o batir el récord conocido de exportaciones y de inversión extranjera". Hitos que se han traducido, según ha afirmado, "en bienestar, progreso, y en expectativas de futuro" para los andaluces.

Moreno ha reflexionado acerca de cuáles son los principales rasgos que definen a la Andalucía de hoy, y en cómo estos mismos son la razón por la que tanto ha cambiado la percepción que desde fuera se tiene actualmente de ella: "Andalucía ha sido una sorpresa para muchos que nos miraban con prejuicios. Hoy se nos mira desde fuera con mucho más respeto que antes y hoy Andalucía, la tercera economía de España, se atreve a hablarle de tú a tú a cualquier región de Europa", tal como ha recogido la Junta en una nota.

Al respecto, el presidente se ha detenido en una de esas señas de identidad que se reconocen en la Andalucía actual: la estabilidad. "Es un bien escaso en nuestro entorno. Aquí aprobamos los Presupuestos todos los años, como corresponde. Cumpliendo nuestras obligaciones, con seriedad y compromiso. Aquí no se adelantan las elecciones, aquí se vota cuando toca porque la responsabilidad prima por encima de todo. Por encima de cualquier oportunismo político, por encima de cualquier posible ventaja frente al adversario político, está el interés general de los andaluces", ha asegurado.

"Tiempos difíciles"

Un talante que, según ha dicho, seguirá presente en la gestión y en las políticas que se sigan impulsando desde el Gobierno andaluz. "Sé que vivimos tiempos difíciles. Tiempos de polarización. Y de politización. Hay gente empeñada en establecer una línea, o un muro, que nos separe a todos. Que nos divida. Parece que hay que estar o a favor o en contra de todo. Sin que exista el punto medio. Haré todo lo posible por mantener a Andalucía en la senda de la concordia y alejada de la división: se piense como se piense, se vista como se vista y se vote a quien se vote", ha afirmado Moreno.

"La libertad consiste en poder elegir lo que quieras, sin hacer daño a nadie y sin que te etiqueten o hasta te insulten por elegir libremente. El insulto se ha convertido en una estrategia para infundir miedo en la sociedad. Miedo a expresarse con libertad. Por eso he defendido y defenderé siempre la moderación política. Donde hay moderación, hay libertad y hay convivencia. A todos, pero especialmente a nuestros jóvenes, os digo que, en estos tiempos de enfrentamiento y ruido, lo revolucionario es la tolerancia", ha añadido.

La entrada del nuevo año conllevará la entrada en vigor del nuevo Presupuesto para la comunidad autónoma. Algo que permitirá, según ha recordado el presidente, "contratar a más de 4.000 nuevos profesionales sanitarios y a casi 3.500 nuevos docentes, la gratuidad de las guarderías para niños de dos a tres años, el refuerzo de los cribados contra el cáncer o asfaltar más de 1.000 kilómetros de carreteras".

Para finalizar, y entre los objetivos más inmediatos, Moreno ha enumerado la inauguración de nuevos centros sanitarios en las ocho provincias durante los primeros meses del año, la entrada en vigor en enero de la Ley de Vivienda de Andalucía, que ofrece soluciones a uno de los problemas que más nos preocupa a todos; o la previsión de entrega en el próximo año a 1.300 familias las llaves de sus nuevos hogares.