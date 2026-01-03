Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La inversión extranjera en Andalucía superó los 1.000 millones hasta septiembre

Es el mejor dato de la serie histórica y refleja el atractivo de la economía regional, según la Junta

Una imagen aérea del Málaga Tech Park (PTA) en Campanillas.

La Opinión

Málaga

La inversión extranjera productiva recibida por Andalucía durante los primeros nueve meses del año ha alcanzado los 1.090,8 millones de euros, lo que supone un incremento interanual del 76,8 % y el máximo registrado en un periodo enero-septiembre desde 2010.

Según los últimos datos del Registro de Inversiones Exteriores, este comportamiento contrasta con la evolución del conjunto de España, que hasta septiembre registra un descenso del 27,5 %, «lo que pone de manifiesto la fortaleza y el atractivo de la economía andaluza en un contexto internacional marcado por la incertidumbre», resaltó la consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social, Carolina España.

Destaca el tercer trimestre de 2025

Durante el tercer trimestre del año, Andalucía captó 684 millones de inversión extranjera productiva, multiplicando por cuatro la cifra registrada en el mismo trimestre del año anterior (302,2% interanual), un crecimiento que multiplica por tres el nacional (119,3%). Este repunte sitúa al tercer trimestre de 2025 como uno de los más dinámicos de la serie histórica reciente.

En términos absolutos, Andalucía ha sido la segunda comunidad en la que más ha aumentado la inversión extranjera productiva entre enero y septiembre, con 474 millones adicionales, consolidando su papel como polo de atracción de proyectos internacionales.

