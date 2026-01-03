Así es el restaurante que Leo Messi ha abierto en Cádiz: tiene su propio Balón de Oro comestible

Comerse a bocados un Balón de Oro ya es posible en Cádiz, donde Leo Messi ha abierto un nuevo restaurante en el interior de uno de sus hoteles en el puerto deportivo de Sotogrande, una de las zonas más exclusivas de la provincia gaditana.

Se trata del restaurante 'Hincha', que abrió sus puertas este verano en el hotel MIM y que cuenta al frente de los fogones con el cocinero catalán Nandu Jubany, uno de los mayores referentes de la cocina nacional con una estrella Michelin.

Productos de la tierra y guiños al fútbol

Para este establecimiento, Jubany ha diseñado un menú en el que los productos de la tierra, como el pescado fresco, son sus principales protagonistas, y en el que los guiños al fútbol y la vida de Messi son una constante en toda la oferta gastronómica.

Una situación que se repite en el resto de restaurantes con lo que ya cuenta el deportista, en Andorra y Baqueira.

Cocina mediterránea en el restaurante de Leo Messi en Cádiz

"Cocina mediterránea andaluza, producto, naturaleza y tradición", es lo que ofrecen Messi y Jubany en 'Hincha', un selecto restaurante con vistas al mar, cocinados de calidad y precios no aptos para todos los bolsillos.

Así, su clientela puede disfrutar de La Burger 10 a 24 euros; los macarrones de Messi con boloñesa ibérica de la abuela a 21 euros o su emblemático Balón de Oro comestible de postre, que tiene un precio de 29 euros.

Ensaladilla, tartar y ostras en el restaurante de Messi

Además, en su carta se encuentran sus gildas desde 5,50 euros, ostras desde 35 euros, ensaladas desde 15 euros, carpaccios desde 18 euros y arroces desde 28 euros. A esto se suman platos como su ensaladilla con gamba blanca al ajillo por 28 euros, el tiradito de pez limón, ponzu de maracuyá y wasabi por 28 euros; y el tartar de atún picante sobre arroz japonés por 25 euros.

De igual modo, los visitantes pueden degustar especialidades como sus mejillones Thai-Andaluces por 20 euros o los calamares en tempura con queso, rúcula y mahonesa cítrica por 22 euros.

Productos frescos en el restaurante de Messi en Cádiz

La carta continúa con una amplia variedad de productos del mar como bogavante, pescado de lonja, almejas al ajillo y manzanilla, gamba roja y cigalas, así como platos de carne a la brasa como secreto ibérico con chimichurri, solomillo de ternera con puré de patatas o el chuletón de ternera retinta con salsa bearnesa.

Y para contemplar las exquisitas vistas que el local tiene del puerto deportivo, los visitantes pueden subir a su 'Tribuna', el 'rooftop' de Hincha en el que pueden disfrutar de unas panorámicas de en sueño con los mejores platos, cócteles y un ambiente distendido.