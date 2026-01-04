Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Andalucía eleva a fase de emergencia ante el riesgo de Inundaciones por la borrasca Francis

Ante las previsiones meteorológicas, la Junta de Andalucía ha activado la fase de emergencia situación 1 del Plan ante el Riesgo de Inundaciones, con aviso naranja en Málaga y Cádiz

Miguel Ferrary

Miguel Ferrary

Málaga

Andalucía ha elevado a fase de emergencia situación operativa 1 su Plan ante el Riesgo de Inundaciones (PERI), ante las previsiones hidrológicas y meteorológicas con aviso naranja en comarcas de las provincias de Málaga y Cádiz que está dejando el paso de la borrasca Francis.

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta andaluza, Antonio Sanz, así lo ha decretado y ha pedido no bajar la guardia, además de recordar los consejos del centro coordinador de emergencias 112, como no cruzar zonas anegadas ni transitar cerca de ríos o cauces.

De hecho, el río Guadalhorce a su paso por Cártama está en alerta naranja por crecidas y muy cerca de alcanzar el nivel rojo, aumentando su caudal un 50% en las dos últimas horas. Esto, unido a que se mantiene activa la alerta naranja por lluvia en toda la zona, hace prever que aumente el riesgo de inundaciones por crecidas en el Guadalhorce.

¿Qué supone esta fase de emergencia?

La fase de emergencia situación 1 implica daños por los que son puestas en práctica medidas necesarias para el socorro y la protección de las personas y bienes, que pueden controlarse mediante el empleo de los medios y recursos ordinarios disponibles en la Junta de Andalucía o apoyos puntuales de Sistema Nacional de Protección Civil.

La situa ción operativa 1 abarca emergencias que pueden controlarse mediante el empleo de los medios y recursos ordinarios disponibles en la Junta de Andalucía, o con apoyos puntuales de recursos cuya movilización no requiera de una coordinación específica por los órganos centrales del Sistema Nacional de Protección Civil.

Cabe destacar que el Plan se encontraba en fase de preemergencia, situación operativa 0, desde el pasado día 24 de diciembre ante los avisos meteorológicos de peligro importante e incidencias asociadas en la región, sobre todo en Málaga.

Evitar desplazamientos

Desde la Agencia de Emergencias de Andalucía se insiste en extremar la precaución y evitar los desplazamientos innecesarios, sobre todo en las provincias de Cádiz y Málaga donde desde la madrugada se mantiene activado el aviso naranja (aviso importante) por lluvias.

Las comarcas afectadas por este aviso son la comarca del Estrecho (también en aviso amarillo por tormentas) y en Sol y Guadalhorce. En ambas se prevé una precipitación acumulada de 100 litros por metro cuadrado en doce horas y de 30 en una hora. Este aviso está vigente hasta las 18:00 horas en el caso de Sol y Guadalhorce (se esperan que las precipitaciones sean más intensas en la zona occidental de la comarca) y hasta las 21:00 horas en el Estrecho.

