Granada tiene el puente más largo de España y fue diseñado por el mismo estudio de la Torre Eiffel

Granada alberga el puente de hierro más largo de toda España, diseñado por el mismo estudio que creó la emblemática Torre Eiffel. Se trata del Puente del Hacho, una construcción con más de un siglo de historia situada en el límite de los términos municipales granadinos de Alamedilla y Guadahortuna.

Fue en marzo de 1898 cuando se inauguró este puente que se ha convertido en el más largo de toda la red ferroviaria del país, con una extensión de 624 metros de longitud y una altura máxima de 50 metros.

Pero, pese a ser uno de los viaductos metálicos más enormes de España, en su estructura no tiene ningún tornillo al haber sido ensamblado usando roblones remachados, que permitían unir piezas de acero laminado en caliente.

Los creadores de este puente de Granada, compañeros de Eiffel

Para la creación de este puente, se encargó la obra a la prestigiosa sociedad francesa Fives-Lille, que habían participado en la construcción de proyectos como la parisina Torre Eiffel o el Puente de San Jorge, en Oporto.

Para ello, el proyecto contó con los franceses Duval y Boutillea como ingenieros y artífices del proyecto, que eran dos colaboradores del propio Alexandre-Gustave Eiffel.

Esta construcción no solo se convirtió en un referente de la arquitectura ferroviaria y una joya del Patrimonio Industrial del país, sino en un enclave de gran impacto social al propiciar la aparición de un grupo de población en sus alrededores.

El declive del puente más largo de España, en Granada

Sin embargo, con el paso de los años, este puente quedó en desuso en favor del de hormigón armado creado a su lado, por lo que se llegó incluso a vender su estructura en 1979 a un chatarrero de Madrid por un millón y medio de pesetas para demoler la construcción.

Pero la movilización popular de toda la comarca hizo que se paralizara esta operación y que se mantuviera sin derribar.

Rutas por el puente más largo de España

En la actualidad, este enclave se mantiene como un referente de belleza y complejidad arquitectónica que se ha convertido en parada obligatoria en las distintas rutas que pasan por el lugar, como el sendero circular que parte de la Estación de Huelma haca Guadahortuna y el Puente del Hacho.

Además, se está trabajando para poner en valor el puente y su entorno con la finalidad de darle un uso cultural y recreativo.