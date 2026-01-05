Andalucía lanza otra campaña contra las construcciones ilegales tras cerrar el año con 350 precintos y 50 autodemoliciones

La Junta de Andalucía cerró el año 2025 con más de 350 parcelas y construcciones ilegales en suelo rústico precintadas y con cerca de 400 reprecintos tras detectarse que los propietarios habían reincidido en las infracciones. La estrategia, que se reforzó a raíz de la probación de la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (Lista) en diciembre de 2021, tendrá nuevas fases en este arranque de 2026 en el que la Consejería de Fomento va a activar varias macroperaciones en distintas provincias y tiene prevista la aprobación de un nuevo decreto que reforzará las labores de inspección.

Las operaciones de precinto y derribo de construcciones ilegales suelen venir precedidas de meses de investigaciones y análisis por parte del equipo de inspectores de la Junta de Andalucía. Este trabajo ha dado como resultado la planificación de hasta tres grandes actuaciones en este arranque del año 2026. Concretamente, están previstos dos grandes precintos en suelo rústico en la provincia de Cádiz, con 50 lotes cada una, y una tercera operación en la zona de influencia del litoral con 23 lotes y unas 50 edificaciones.

Junto a esto, en el mes de diciembre se precintaron cuatro edificaciones y parcelas en Alhaurín El Grande y otras once en Fuente Palmera (Córdoba), un listado al que se añade una operación planificada para esta misma Navidad contra otras diez edificaciones y parcelas ilegales.

Estas actuaciones se suman a un largo listado que ha dejado en los últimos cinco años más de 1.700 edificaciones y parcelas ilegales precintadas en Andalucía tras actuaciones llevadas a cabo por los inspectores autonómicos en colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, principalmente la unidad adscrita autonómica de la Policía Nacional.

Más reprecintos y autodemoliciones

De esta forma, se completa un 2025 en el que se ha mantenido la tendencia de precintos y derribos por parte de los servicios de la Junta de Andalucía desde 2022. Desde entonces, el récord fue el 2024 con 497 en total, mientras que la cifra más baja ha sido la del pasado 2025. Aunque en este caso ha venido condicionada por dos factores: el incremento de los reprecintos y de las autodemoliciones.

La Junta de Andalucía efectúa un reprecinto cuando un propietario que ha sido sancionado reincide y quebranta una medida cautelar impuesta. En estos casos, se expone a multas de hasta 120.000 euros ya que se trata de una infracción muy grave además de a nueva intervención de la Administración. Esto ha ocurrido en 400 casos sólo en 2025.

En cuanto a las autodemoliciones, estas se producen cuando el propietario al que se ha impuesto una multa coercitiva (la cuantía aumenta en función del tiempo que tarde en restituirse la realidad alterada) decide actuar por su cuenta sin esperar a una actuación de la Administración. Sólo este año ha ocurrido en 54 ocasiones, una cifra sin precedentes, según confirman desde la Junta de Andalucía.

La Consejería subraya que estas autodemoliciones afectan a elementos variados: demoliciones de vallados o elementos comunes, retirada de edificaciones, supresión de piscinas o eliminación de casetas prefabricadas.

Nuevo decreto para reforzar la autoridad y los medios de los inspectores

la Junta de Andalucía ha diseñado un nuevo plan de actuación y de ordenación de los recursos a través de un decreto que se encuentra en fase de exposición pública y que en la práctica supone que haya más personal destinado al control, con más medios, con más medidas de seguridad ante los "riesgos" que afrontan los funcionarios y con mayor capacidad de actuación cuando se detecte cualquier tipo de infracción en una parcela. A partir de 2026 serán agentes de la autoridad.

El nuevo decreto permitirá a la Junta de Andalucía crear un nuevo cuerpo de inspectores especializado que garantice una mayor presencia en el territorio y que permita intervenir rápido con medidas preventivas (como los precintos) ante cualquier construcción de carácter ilegal. De momento, esta unidad estará conformada por diez plazas que se corresponden con las habilitadas en la oferta de empleo público de la Junta de Andalucía de diciembre de 2023.

Este cuerpo de subinspección, además, contará con nuevos medios materiales, y trabajará en coordinación con los inspectores ya existentes. El nuevo decreto refuerza además este cuerpo incorporando un elemento fundamental: los inspectores serán a partir de ahora agentes de la autoridad, lo que les facilitará la actuación a la hora de denunciar, precintar o acceder a una parcela de titularidad privada para comprobar si se está cumpliendo la normativa.