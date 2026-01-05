Los tributos de la Junta de Andalucía se podrán pagar por Bizum

La Junta de Andalucía ha ampliado los sistemas de pago telemático e incorpora Bizum para facilitar el abono de tributos y otros ingresos y "ha destacado que se refuerza así el compromiso con la digitalización y la mejora de la relación de los andaluces con su administración autonómica", en una nota de prensa remitida a los medios.

La Consejería de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social de la Junta ha incorporado esa forma de pago," ampliamente extendida y de uso cotidiano", a la Plataforma Telemática de Pago y Presentación de Tributos y Otros Ingresos de la Junta.

"Impulsan de este forma su compromiso con la simplificación administrativa, la digitalización de los servicios públicos y la mejora de la relación de la ciudadanía y las empresas con la Administración autonómica", según ha explicado la consejera de Economía y Hacienda, Carolina España.

La consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y portavoz del ejecutivo, Carolina España / Julio Muñoz (EFE)

Hasta 1.500 euros

Con esta nueva funcionalidad, disponible desde diciembre pasado, los andaluces podrán realizar el pago de cualquier concepto tributario o ingreso público a la Junta utilizando Bizum, el sistema permitirá pagos de hasta 1.500 euros, con las limitaciones de importe que, en su caso, establezca cada entidad bancaria para sus clientes.

Esta medida se enmarca en la estrategia de transformación digital impulsada por la Agencia Digital de Andalucía y busca simplificar trámites, reducir gestiones innecesarias y facilitar la relación de la ciudadanía con la Administración.

Esta incorporación se engloba en la evolución progresiva de la Plataforma Telemática de la Junta, concebida para hacer más fácil, accesible y ágil el cumplimiento de las obligaciones económicas con la Administración autonómica y a la que se han ido incorporando los diferentes sistemas de pago digitales que habitualmente utilizan tanto ciudadanos como empresas.

En una primera fase, el sistema permitió el pago mediante cargo en cuenta bancaria en entidades colaboradoras, y posteriormente, se amplió al pago con tarjeta de crédito o débito, eliminando la necesidad de disponer de una cuenta en una entidad colaboradora.

En julio de 2024, se habilitó la opción de transferencia bancaria como medio de pago, suprimiendo las limitaciones de importe o de entidad emisora de tarjetas.

Adecuar servicios a hábitos digitales

Con la incorporación de Bizum, la Junta culmina un proceso que permite que prácticamente todos los sistemas habituales de pago digital estén ya operativos, "una forma de adecuar los servicios públicos a los hábitos digitales de empresas y andaluces".

Ha subrayado que esta medida responde a una estrategia clara de modernización de la gestión económica y tributaria, orientada a facilitar el cumplimiento voluntario, reducir cargas administrativas y avanzar en una Administración más cercana y eficiente.

"La incorporación de Bizum a la Plataforma Telemática -ha apuntado- supone un paso más en nuestro objetivo de acercar la Administración a la ciudadanía, utilizando los mismos medios de pago digitales que ya forman parte de su vida diaria y eliminando barreras innecesarias en el cumplimiento de sus obligaciones".