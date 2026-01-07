El alcalde de La Línea reclama una estación prioritaria en el trazado del futuro tren litoral

El alcalde de La Línea de la Concepción (Cádiz), Juan Franco, ha presentado este miércoles un estudio técnico de demanda ferroviaria, encargado por parte municipal a la Universidad de Cádiz, para justificar la ubicación en este municipio de una estación prioritaria dentro del trazado del futuro tren litoral, que discurrirá desde Nerja, en la provincia de Málaga, hasta la localidad gaditana de Algeciras.

La Línea, "nodo estructural"

Franco ha subrayado que el apeadero de La Línea debe ser "el nodo estructural" que conecte el Campo de Gibraltar con la Costa del Sol, aludiendo a que "no sería lógico dejar aislada de este proyecto a parte de la población, unas 300.000 personas", algo que ha asegurado sería un "error histórico".

El estudio técnico aborda cuestiones de índole social, estratégico y de medio ambiente y ha sido elaborado con metodología científica por profesores universitarios especializados en movilidad, sobre todo en el ámbito de los ferrocarriles, como ha indicado el Ayuntamiento de La Línea en una nota.

Acompañado por el primer teniente de alcalde, Juan Macías, y por la concejal de Movilidad Urbana y Transportes, Raquel Ñeco, el alcalde ha detallado los pasos seguidos desde que en 2024 se convocó al Ayuntamiento a una reunión en Málaga, en la que participaron el Secretario General de Transportes, los presidentes de las diputaciones de Cádiz y Málaga y alcaldes de todas las ciudades afectadas por el proyecto.

Estudio de viabilidad

En ese sentido, ha relatado que hace un año el Gobierno de España anunció la licitación del contrato para la redacción de un estudio de viabilidad sobre el trazado, en el que inicialmente figuraba un ramal para La Línea que posteriormente, con el avance de la licitación, se eliminó de los pliegos técnicos.

A consecuencia de ello, el 16 de enero de 2025 se remitió por parte municipal un escrito al Ministerio de Transportes, que obtuvo respuesta el 7 de febrero por la Secretaría General de Movilidad Sostenible informando que se iba a realizar un estudio sobre el ramal linense en función de la demanda existente.

Ante esta respuesta "condicionada y repleta de hipótesis", el alcalde ha confirmado la decisión que adoptó el equipo de gobierno de encargar la redacción de este estudio a la Universidad de Cádiz para poder justificar la demanda existente.

Juan Franco ha apoyado sus argumentos hablando de que La Línea "ya no debe considerarse solo como un municipio sino como una conurbación, formada por dos núcleos poblacionales junto a Gibraltar, máxime después del anuncio del Acuerdo Brexit del pasado mes de junio".

La suma de ambas, "entre 110 o 120.000 personas con carácter permanente", sería otro elemento que justificaría "con creces" la existencia de este apeadero ferroviario como ocurre en otros municipios de toda Europa con la misma densidad poblacional.

Tráfico de la AP-7

En el estudio se recogen datos significativos como el número actual de desplazamientos que se producen entre La Línea y Málaga, donde el 62% de los cuales se realizan en vehículos privados con una duración de entre 65 y 120 minutos, dependiendo de la intensidad del tráfico de la AP-7. En concreto, se producen más de 15.000 diarios entre ambas localidades, datos que "justifican la demanda existente de una terminal de trenes", como se ha indicado.

Además, se citan cuestiones relativas a su catalogación como "herramienta esencial de cohesión social", que permitiría una mayor integración entre La Línea y la Costa del Sol de Málaga en ámbitos como el sanitario, educativo y turístico.

Lucha por la desigualdad

Con respecto a los índices de natalidad, en los que La Línea se sitúa como la ciudad de más de 50.000 habitantes con menor esperanza de vida, se destaca la contribución de este proyecto para vertebrar nuevas políticas en distintos aspectos, acercar a la población al resto del territorio nacional y ser "una pieza clave en la lucha por la desigualdad".

Para la realización de este estudio se han realizado un total de 628 encuestas, lo que permiten que su nivel de fiabilidad se sitúe en el 99%.

El alcalde linense ha anunciado que dicho estudio se remitirá al Ministerio de Transportes "el próximo viernes", una vez se debata en el pleno ordinario del jueves a través de una moción que presentará el equipo de gobierno, en la que se solicitará la adhesión del resto de grupos políticos.

Demanda histórica

La concejal de Movilidad Urbana y Transportes, Raquel Ñeco, ha indicado que el ramal de La Línea es "una demanda histórica", subrayando que el municipio "no puede quedar aislado dentro de esta estrategia nacional". Además, ha aludido a cuestiones de accesibilidad, calidad de vida y del aire, confiando en que se escuche una demanda "que está más que justificada".

Por su parte, el primer teniente de alcalde, Juan Macías, ha señalado que este estudio se tendrá en cuenta también en las alegaciones previstas para el Plan de Ordenación del Territorio en Andalucía (POTA), en cuya aprobación inicial se vuelve a ignorar las necesidades reales de una población de unos 130.000 habitantes, sumando la de Gibraltar.

En ese sentido ha indicado que "en breve" se dará a conocer el contenido de estas alegaciones y ha felicitado a los técnicos municipales y a la Universidad de Cádiz por el contenido del citado informa.