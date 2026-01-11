Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

VIOLENCIA DE GÉNERO

Nuevo caso de violencia de género en Andalucía: detenido en Olvera un hombre de 60 años por el asesinato de su mujer

La Jueza de Guardia, el médico forense y el Equipo Territorial de Policía Judicial han detenido a su cónyuge de 60 años como autor de un Delito de Violencia de Género

Agentes de la Guardia Civil.

Agentes de la Guardia Civil. / Adrain Irago (EP)

Rocío Soler Coll

Sevilla

La Guardia Civil ha confirmado la muerte de una víctima de violencia de género en la localidad de Olvera, en la sierra norte de Cádiz. Según fuentes oficiales, en la madrugada de este sábado la Guardia Civil recibió un aviso de la sala de emergencias 112 informando del fallecimiento de una mujer de 58 años de edad en su propio domicilio. En ese instante se personó la patrulla de Guardia Civil, confirmando los hechos y localizando a su conyuge, con en el que estaba conviviendo con su domicilio de Olvera.

Fuentes municipales confrman a El Correo de Andalucía que se trataba de un matrimonio vecinos del pueblo de toda la vida. El caso está en investigación por parte de las autoridades, que tendrán que confirmar este casi oficialmente como violencia de género, el primero del año en la provincia de Cádiz y el segundo en Andalucía tras el asesinato, el pasado día 4 de enero, en Quesada (Jaén) de una mujer de 38 años a manos de su ex pareja.

En un mensaje en su perfil oficial en redes sociales, el Ayuntamiento de Olvera ha expresado "su profundo pesar por la muerte violenta de una mujer vecina de nuestro municipio". Y ha trasladado el "cariño y apoyo a su familia y personas allegadas". Asimismo, el Consistorio ha querido hacer un llamamiento al "respeto y prudencia mientras los hechos están siendo investigados por las autoridades competentes".

No había denuncias previas

Como han informado fuentes del Instituto Armado, después de la llamada al 112, inmediatamente se activó el protocolo judicial para casos de Violencia de Genero y se trasladaron al lugar la Jueza de Guardia, el médico forense y el Equipo Territorial de Policía Judicial momento en el que se procedió la detención de su cónyuge, de 60 años de edad, como autor de un Delito de Violencia de Género.

Tal como apuntan fuentes de la Guardia Civil, el matrimonio no tenía denuncias previas por estos hechos.

