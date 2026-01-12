Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El 95% del aguacate que venderá Mercadona procede de proveedores andaluces, como Trops y Surfruit

Mercadona prevé comercializar más de catorce millones de kilos de aguacate español en 2026, un 18% más que el año anterior, procedente de proveedores andaluces

Aguacates en Mercadona. / MERCADONA

La Opinión

Málaga

Mercadona prevé comercializar más de catorce millones de kilos de aguacate en 2026 procedente de proveedores españoles, un 18% más respecto al ejercicio anterior. Este fruto tropical, cuyo cultivo se extiende por Andalucía y Comunidad Valenciana, llega esta semana a los lineales de fruta y verdura de la compañía y su presencia se alargará hasta el mes de abril, cuando finaliza la cosecha.

El 95% del aguacate que se venderá en los lineales de Mercadona procede de proveedores andaluces, tal como ha resaltado la empresa en una nota. En concreto, la compañía confía sus compras a productores especialistas como Trops, Surfruit y Avocoop, quienes a su vez trabajan con agricultores con explotaciones ubicadas en Málaga, Granada, Cádiz y Huelva, entre otras zonas.

Aguacate cultivado en Andalucía

La entrada de aguacate de origen nacional arranca en enero con la comercialización de la variedad Hass y continúa, hasta finalizar la campaña, con la Lamb Hass. Estas dos variedades destacan por su pulpa cremosa y su alto contenido en ácido oleico.

El incremento de las compras de aguacate por parte de Mercadona se sostiene en el auge que ha experimentado su consumo en los últimos años debido a la versatilidad de esta fruta tropical. De hecho, los clientes de Mercadona podrán comprar sus aguacates tanto a granel como en bandeja.

Apuesta por el sector primario

"En Mercadona, el compromiso con la calidad guía cada decisión, incluyendo la selección de los proveedores de productos con los que colabora. Esto se traduce en una firme apuesta por el sector primario español y para ello se da preferencia a los productos frescos de origen nacional", ha especificado en su comunicado.

De esta manera, Mercadona "continúa estrechando vínculos" con los sectores estratégicos agroalimentarios españoles como son el agrícola, el ganadero y el pesquero, reforzando con todos ellos su "apuesta por el crecimiento compartido, la estabilidad, la planificación, la proyección de futuro, la seguridad en la compra y la especialización".

