El SAS invertirá 126 millones en derivar pacientes a clínicas privadas en Sevilla para pruebas diagnósticas

El Servicio Andaluz de Salud ha iniciado la tramitación del mayor contrato provincial con clínicas privadas en Sevilla de los últimos años. Concretamente, destinará 126 millones de euros para derivar pacientes para que se realicen pruebas diagnósticas como colonoscopias, ecografías, resonancias o incluso mamografías (no forma parte de este proceso los cribados) en estos centros de titularidad privada. Este contrato, de ámbito provincial, se reproducirá también en otras zonas de Andalucía. De hecho, ya se ha aprobado también el mismo modelo para Jaén (50 millones de euros) y Huelva (39 millones de euros).

"En los últimos años se han realizado aproximadamente el 5% de los procedimientos diagnósticos solicitados en conciertos y tradicionalmente se ha contado con el recurso privado para realizar los procedimientos diagnósticos dentro de los plazos que marca el decreto de garantías. Esto obedece a la escasez de recursos propios con la tecnología adecuada, más acuciado en los hospitales comarcales y además buscan evitar traslados de la población cuyo hospital de referencia no cuenta con recursos propios suficientes", resume el informe que justifica esta licitación que se ha impulsado coincidiendo con la puesta en marcha de distintos planes de choque y nuevas contrataciones de personal en el Servicio Andaluz de Salud.

Falta de medios públicos

"Este acuerdo marco -continúa el expediente al que ha tenido acceso este periódico- es necesario para dar una adecuada asistencia sanitaria a usuarios del SAS por insuficiencia de medios al no disponer de suficiente infraestructura sanitaria en el sector público para poder dar respuesta a la demanda generada".

Con base en esta argumentación, la central provincial de compras del SAS de Sevilla aprueba el nuevo concierto marco con clínicas privadas dividido en 34 lotes, cada uno de ellos correspondiente con una de las pruebas diagnósticas con más listas de espera. Así, entran en este nuevo macro contrato endoscopias, colonoscopias, ecografías, resonancias magnéticas, mamografías (fuera del programa de cribados), gammagrafías o la lectura y emisión de informes de los procedimientos diagnósticos como los TAC.

Una vez que este macroconcierto se adjudique, la central de compras del SAS en Sevilla tendrá una batería de clínicas a las que derivar pacientes previo pago de una cantidad recogida en el pliego de condiciones. El importe global del contrato no implica, de hecho, que sea empleado. Se trata de un volumen de recursos global que se pueden emplear y que, en ocasiones, no se llega ni a agotar. En todos los casos en los que se deriven pacientes, como ocurre hasta ahora, son los servicios sanitarios públicos quienes lo acuerdan y realizan el seguimiento de los casos. Por contrato desde que se produce la comunicación del paciente hasta que se concluye el proceso no deben pasar más de 15 días naturales.

Un modelo de contratación con clínicas aplicable en todas las provincias

Además del macroconcierto de Sevilla, el Servicio Andaluz de Salud ha aprobado otros dos similares para las provincias de Jaén (50 millones de euros) y Huelva (39 millones de euros). El planteamiento es ampliable al resto de provincias que, de acuerdo con sus necesidades, deben ir autorizando en las próximas semanas sus licitaciones.

Estos contratos provinciales provienen de un macro proceso valorado en 200 millones de euros para derivar pruebas diagnósticas de toda Andalucía a clínicas privadas. A la convocatoria se presentaron un total de 72 empresas cuyas ofertas fueron analizadas y valoradas en un proceso que se prolongó hasta el pasado mes mayo. En ese momento se produjo un "fallo técnico" a la hora de formalizar y almacenar las propuestas de los licitadores que derivó en una suspensión una vez que no estaba garantizada la transparencia y el cumplimiento de las bases del procedimiento.

A consecuencia de este fallo, el plan del SAS para derivar pacientes a clínicas privadas para pruebas diagnósticas quedó paralizado como anunció la entonces consejera de Salud y Consumo, Rocío Hernández, en el Consejo de Gobierno celebrado el 16 de julio. El miércoles 26 de agosto, los equipos técnicos firmaron el desestimiento del proceso y por tanto la anulación del expediente que arrancó en noviembre de 2023. A partir de ahí se inició el procedimiento para realizar los contratos a través de las centrales de compras de las provincias.

Un modelo "transparente y más ágil"

"Estos acuerdos marco agilizan los procedimientos de contratación ya que permiten establecer con carácter previo las condiciones que regirán futuras contrataciones; garantizan una mayor eficiencia y economía al facilitar la centralización de compras o servicios recurrentes; mejoran la planificación y previsión del gasto al fijarse de antemano los términos contractuales; y fomentan una contratación más transparente y competitiva", explican desde la Consejería de Sanidad, que dirige Antonio Sanz.

Desde este departamento se subraya que este contrato de pruebas diagnósticas con clínicas privadas supone sólo una parte mínima dentro de los procesos que se realizan en el Servicio Andaluz de Salud. Concretamente, según los datos de la Consejería, en 2024 se realizaron 11,8 millones de pruebas diagnósticas y el 95,86% fueron en hospitales públicos y el 4,14% en centros concertados.

La Consejería subraya que el presupuesto sanitario de 2026 (16.265 millones de euros) destina un 3,47% a la actividad concertada. "Es la cifra más baja de la serie histórica en Andalucía por debajo del 5% que se alcanzó en la etapa de Gobierno del PSOE", apuntan desde el Gobierno andaluz.

Conciertos para operaciones

El Servicio Andaluz de Salud cuenta ya con el otro gran plan de conciertos con clínicas privadas, el destinado a la derivación de pacientes para intervenciones quirúrgicas que tenía un presupuesto en este caso de 533 millones de euros.

Este macro contrato debía haber arrancado a principios de año, aunque luego se demoró hasta junio. Finalmente, en esa fecha tampoco pudo llegar y ahora la previsión es que pueda entrar en vigor el próximo mes de septiembre. El motivo de este retraso han sido los continuos recursos ante el Tribunal de Recursos Contractuales por parte de las empresas concurrentes que han forzado varias paralizaciones y revisiones de las baremaciones y las adjudicaciones provisionales.

En este caso la Junta de Andalucía sí ha contado con un cierto margen dado que desde julio de 2024 están en vigor los contratos del plan de garantía sanitaria para la realización de intervenciones quirúrgicas en clínicas privadas por un importe de 240 millones. Estaban previstos para seis meses, se prorrogaron otros seis y en julio se acordó un 'extra' de otros tres meses hasta septiembre cuando debe estar en marcha el nuevo macro concierto sanitario.