Cada tres días falleció un trabajador en Andalucía en 2025: 114 hasta noviembre (22 en Málaga)

Cada 5 minutos se produce un accidente de trabajo en Andalucía, dejando un total de 114 fallecidos hasta noviembre de 2025 por estas causas y 22 en Málaga. Así lo reflejan los datos facilitados por el Ministerio de Trabajo y por la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía.

Hasta noviembre se produjeron 96.265 accidentes de trabajo con baja, lo que supone el 16,75% del total de toda España, un 1,08% menos que el año pasado. De estos, 955 han sido de carácter grave, siendo el 22,16% del total de accidentes graves producidos en el país, es decir, casi 1 de cada 4 accidentes graves que ocurren en España, se producen en Andalucía.

Málaga, la segunda provincia con más fallecidos

Estos incidentes se han saldado la vida de 114 personas trabajadoras en la región, un 5,79% menos respecto al año pasado (121). Málaga se sitúa la segunda a la cola del mayor número de fallecidos en estas circunstancias, con un total de 22 muertes en 2025, siendo Sevilla la provincia con mayor número de muertes (31).

Por situación profesional de los accidentes con baja, se han producido un total de 91.469 accidentes de asalariados (un 0,36% menosrespecto al dato de noviembre de 2024) y 4.796 accidentes de trabajadores por cuenta propia (-12,97%).

Accidentes en jornada

Un total de 81.469 accidentes de trabajo se han producido en jornada, lo que supone un descenso del 1,89% con respecto al pasado año. En Andalucía se producen el 16,57% del total de accidentes de trabajo en jornada del país.

De los 81.469 accidentes de trabajo en jornada, 733 han sido con carácter grave (44 menos que el pasado año) y 90 con resultado de muerte del trabajador/a (4 menos que el año pasado).

En cuanto a la desagregación por sexo, el 71,6% de los accidentes con baja afectaron a varones y el 28,4% a mujeres. De las 90 personas que murieron en accidentes de trabajo en jornada, 85 fueron hombres y 5 mujeres.

La principal causa de accidente con baja en jornada en Andalucía son los golpes contra objetos inmóviles de un trabajador en movimiento, con 26.179 accidentes de trabajo en jornada (32,13% del total).

Más accidentes en sector servicios

Por sectores, la mortalidad acumulada hasta el mes de noviembre en comparación con el mismo periodo del pasado año, continúa la misma tendencia, habiendo disminuciones en el sector Agrario (12 AT mortales frente a 18 en 2024), donde se da un accidente mortal más en jornada, 11 frente a 10 fallecidos en 2024 y disminuyen los accidentes mortales in itinere de 8 a 1.

El sector donde más fallecidos hay por accidente laboral es Servicios con 43, donde disminuyen las muertes por accidente laboral en jornada un 26,83% (41 en 2024 frente a 30 en 2025) y los AT in itinere (15 en 2024, frente a 13 en 2025). Destaca el aumento de la mortalidad en el sector de la Construcción pasando de 26 fallecidos el pasado año a 37 en 2025 (+42,31%), debido principalmente, al aumento de los accidentes mortales en jornada (+34,78%) y los AT in itinere (de 3 en 2024 a 6 en 2025). También aumenta la siniestralidad laboral mortal la Industria (22 fallecidos frente a 21 en 2024).