La Junta de Andalucía traslada a Montero su 'no' a la financiación: "Es caviar para Cataluña y menú del día para el resto"

El Gobierno de Juanma Moreno ha acudido este miércoles a la reunión clave con el Ministerio de Hacienda sobre la nueva propuesta de modelo de financiación autonómica con una posición de rechazo firme y sin intención alguna de abrir ninguna negociación. "Es un sistema que nace muerto", zanjó la consejera Carolina España sumándose así al frente común de todos los territorios gobernados por el PP y también varios gobernados por el PSOE como Castilla y León y Asturias.

La propuesta elaborada y presentada por María Jesús Montero tiene como punto de partida una mejora de la financiación a Cataluña que es la comunidad que más ve incrementado sus recursos en relación con su población. Pero, en el caso andaluz, supone un sensible incremento de la capacidad económica. Concretamente, con el nuevo reparto se conceden 4.850 millones de euros adicionales y al mismo tiempo se fija el compromiso de revisar el Fondo de Compensación Interterritorial para aportar otros 965 millones de euros adicionales.

"Es normal que Andalucía sea la que más reciba porque es la comunidad más poblada. Pero cuando se plantean las cifras por habitante, no es así. La brecha en realidad se amplía y Andalucía sigue infrafinanciada y por debajo de la media", apuntó la consejera de Hacienda, quien tachó de "insulto a los andaluces" los argumentos esgrimidos por el Gobierno de España.

"Champán frente a menú del día"

Andalucía centra su rechazo en la comparativa con Cataluña. El modelo de financiación fue presentado tras un pacto con ERC y supone una mayor aportación por habitante para la Generalitat y una nueva distribución de los recursos que establece un equilibrio entre lo que esta comunidad aporta al sistema y lo que recibe. Se cumple así para esta comunidad la ordinalidad que Andalucía y el resto de territorios con menos tejido empresarial y PIB per cápita rechazan.

"El modelo Montero es el de caviar y champán para Cataluña y para el resto un menú del día elaborado por el independentismo catalán. Estamos decepcionados e indignados con este modelo", apuntó la consejera de Hacienda ante la primera reunión clave del Consejo de Política Fiscal y Financiera con una propuesta clara de nuevo modelo de financiación autonómica desde que caducó el actual sistema en 2014.

El Gobierno andaluz, además, acude a esta sesión en plena precampaña electoral y con una estrategia que apunta directamente a la ministra María Jesús Montero, candidata del PSOE a las próximas elecciones autonómicas: "Ha demostrado que no le interesan los andaluces ni el independentismo y que la única prioridad es rendirse al independentismo", concluyó España.

Impuesto de sucesiones

La posición de la Junta de Andalucía respecto al nuevo sistema de financiación tiene también entre sus ejes la respuesta al mensaje del Gobierno de España de abrir una vía de lucha contra el dumping fiscal y, por tanto, de frenar determinadas bajadas de impuestos en comunidades que luego reclaman al Estado más recursos.

"Quieren volver a poner el Impuesto de Sucesiones que hemos suprimido en Andalucía", concretó la consejera Carolina España. De momento, el Ministerio no ha hablado de este tributo, pero sí ha subrayado que el objetivo es responder a bajadas fiscales autonómicas con el mismo modelo que en el caso del Impuesto de Patrimonio, es decir, creando un tributo estatal (el de grandes fortunas) que en la práctica anule por completo la exención.