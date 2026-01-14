El mayor experto en financiación cifra en 389 euros por habitante la brecha del nuevo modelo entre Cataluña y Andalucía

El nuevo sistema de financiación autonómica beneficia a Andalucía que se acerca más a la media nacional y recorta su distancia con los territorios que cuentan con más recursos. Pero, sin embargo, amplía su distancia con Cataluña que es de lejos la comunidad que saca más provecho del nuevo modelo hasta convertirse en el territorio que accede a un mayor volumen de recursos estatales. Son las conclusiones del informe 'exprés' elaborado por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) que se ha publicado justo en pleno debate sobre el modelo en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.

Fedea, una fundación experta en el sistema de financiación y en política fiscal, realiza el cálculo que hasta ahora ni Ministerio de Hacienda ni Junta de Andalucía han querido hacer público: cómo afecta en términos reales el nuevo modelo a los cálculos de cada una de las comunidades y cómo queda el equilibrio entre territorios. Su análisis, no obstante, mantiene un punto de inexactitud obligada: se basa en la liquidación de 2023, que es la última disponible, sin poder incorporar por tanto las entrega a cuenta de los siguientes ejercicios que se han venido incrementando.

En cualquier caso el informe, firmado por Ángel de la Fuente, concreta las cifras de uno de los grandes debates en Andalucía sobre el nuevo sistema: cuál es la brecha entre Cataluña y Andalucía. La realidad es que la diferencia en financiación por habitante (según el criterio de población ajustada) hasta ahora entre ambas comunidades no era especialmente elevada. Si nos centramos en la liquidación de 2023 se situaba en 248 euros por persona (3.456 frente a 3.208). Pero si se aplican los criterios del nuevo modelo se eleva, tal y como viene denunciando el Gobierno andaluz. Concretamente, pasaría a ser de 389 euros. El nuevo sistema aporta 3.977 euros por habitante a Cataluña (la tercera cifra más alta de España) frente a 3.588 euros a un andaluz.

Todo esto, no obstante, tomando como base del cálculo la financiación con competencias homogéneas y el hecho de que Cataluña se acogerá a la posibilidad de vincular una parte de sus ingresos del IVA a las cuotas de las pymes de su territorio. Al margen de esto, hay que tener en cuenta dos consideraciones del modelo. Por un lado, que a más competencias habrá más financiación asociada (en esto Andalucía tiene frenado su estatuto y la Generalitat está asumiendo nuevas como la gestión del Rodalíes). Y, por otro, que el Gobierno central asegura que compensará a Andalucía y a otros territorios con un nuevo modelo del Fondo de Compensación Interterritorial que en el caso andaluz supondrá 965 millones al año.

Más cerca de la media

En el otro lado de la balanza, el informe de Fedea sí refleja un impacto positivo para Andalucía que se acerca 1,4 puntos a la media nacional. El íncide de financiación se sitúa en un 96,2 frente al 94,8 de la liquidación de 2023 (el 100 es la media exacta). Cataluña sin embargo pasa de estar justo en la media a situarse con un índice de 106,6, el tercero mejor del sistema.

Esto quiere decir que Andalucía queda más cerca de la media, aunque no la alcanza, y que recorta distancia con otros territorios que con el actual modelo estaba sobrefinanciados. Así, si tomamos como referencia Canarias o Cantabria, que eran las comunidades con mejor financiación por población ajustada en 2023, la brecha se ha acortado. El dinero asignado por cada cántabro pasará de 4.077 euros a 3.960 mientras que por cada andaluz se pasará de recibir 3.208 a 3.588 euros. En conclusión, la distancia ha pasado de más de 800 euros a menos de 400, la mitad.

Ese era precisamente uno de los compromisos planteados por el Ministerio de Hacienda: que el nuevo modelo conseguiría recortar la brecha entre las comunidades que tienen una mayor financiación y las que cuentan con menos recursos. El informe de Fedea constata que en el caso de Andalucía ese objetivo se cumple.

De hecho, si se deja al margen el caso catalán, son las comunidades infrafinanciadas (Andalucía, Valencia, Castilla La Mancha y Murcia) quienes mejor salen paradas del nuevo sistema logrando escalar posiciones en el reparto, acercándose a la media y reduciendo distancia con otros territorios.