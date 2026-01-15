Sucesos
Detenido un estudiante por una agresión sexual en el Colegio Mayor La Asunción de Córdoba
El presunto autor, residente del centro de la UCO al igual que la supuesta víctima, se encuentra en libertad con cargos y con una orden de alejamiento
La Policía Nacional de Córdoba detuvo el pasado sábado a un residente del Colegio Mayor La Asunción como presunto autor de un delito de agresión sexual contra una compañera del centro.
Según confirmaron fuentes policiales a este periódico, los hechos ocurrieron el viernes 11 de enero, cuando una residente del citado colegio mayor presentó una denuncia ante la Policía Nacional en la que relataba haber sido víctima de un agresión sexual por parte de otro residente.
En libertad con cargos
Tras la denuncia, los agentes procedieron a la detención del joven al día siguiente, que fue puesto a disposición judicial el domingo. Inicialmente, las diligencias fueron asumidas por el Juzgado de Instrucción número 4 de Córdoba, que posteriormente derivó el caso a la Sección de Violencia sobre la Mujer, competente en este tipo de procedimientos. El presunto agresor quedó en libertad con cargos y con una orden de alejamiento, tras lo cual decidió volver a su ciudad natal, según fuentes cercanas al caso, que añadieron que los hechos se habrían producido en una de las habitaciones del colegio mayor. El joven detenido era representante de los colegiales de la residencia, según explicaron desde la Universidad de Córdoba (UCO).
Respuesta de la UCO
Desde la UCO informaron de que desde un primer momento se han activado los protocolos para este tipo de situaciones. También señalaron que se ha puesto a disposición de la persona denunciante los recursos de atención, apoyo y acompañamiento, y la Universidad está colaborando con las autoridades competentes. En cuanto al presunto agresor, la asesoría jurídica inició los procedimientos internos pertinentes y, en la actualidad, no se encuentra en el centro debido a su situación judicial.
La UCO también recalcó que reitera su «rechazo absoluto» a «cualquier forma de violencia sexual» y reafirmó su «compromiso firme con la igualdad, la seguridad y la convivencia en el ámbito universitario».
