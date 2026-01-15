¿Qué noticias nos interesan más en Andalucía?: "Los medios tienen que ofrecer una esfera pública para poder llegar a consensos"

¿Qué noticias nos interesan más?, ¿cómo las leemos?, ¿qué temas nos interesan más?, ¿qué compartimos en redes?, ¿leemos hasta el final las noticias? El Correo de Andalucía ha presentado este jueves en la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) su Estudio de Tendencias Informativas 2025. El objetivo de este informe es ofrecer a los lectores una radiografía precisa de los focos de atención informativa. Todo basado en los datos sobre contenidos que maneja Prensa Ibérica, para dar a conocer qué preocupa, qué interesa y qué información resulta más relevante. En toda España, a través de las noticias de todas las cabeceras del grupo editorial, los responsables del estudio han podido analizar mensajes desde 137 millones de dispositivos, un total de 400 millones de mensajes, un volumen que permite trazar de forma muy exhaustiva un mapa del interés informativo.

Para la elaboración del informe, Medios y redes: lo que importa a la sociedad se ha combinado tecnología avanzada de análisis de datos desarrollada por Prensa Ibérica y LLYC y ha sido presentado en un acto en la sede de la Confederación Empresarial de Andalucía (CEA) en la Isla de la Cartuja, gracias a la colaboración de COX, ante numerosos representantes del mundo de la empresa, la consultoría y mentoría de proyectos. El estudio ha sido inaugurado por Javier González de Lara, presidente de la CEA y ha contado con Lorena Garrido Serrano Viceconsejera de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía en la clausura.

En su intervención, González de Lara ha realizado una defensa del periodismo. Además de subrayar algunos de los puntos más relevantes del informe, como el peso de la Inteligencia Artificial y ha querido destacar que "el periodismo riguroso permite a la ciudadanía tener opiniones libres". "Sirve para que la ciudadanía tenga conciencia de los problemas que les afectan", ha insistido para celebrar, un año más, la iniciativa de Prensa Ibérica con este estudio.

"Los medios tienen que ofrecer una esfera pública para poder llegar a consensos", ha asegurado Sergi Guillot, director general de Prensa Ibérica. El directivo ha citado al filósofo Byung-Chul Han para explicar que esta esfera pública es "el lugar en el que las personas de un lugar comparten opiniones, informaciones, puntos de vista que aunque sean distintos lo hacen bajo unas reglas de juego comunes", un espacio donde los medios son fundamentales.

En Andalucía, los temas que más han interesado sin duda han sido todos aquellos relacionados con el cambio climático, con el foco siempre puesto en las olas de calor y las alertas de la Aemet. El empleo también ha sido una de las principales preocupaciones de la ciudadanía, al menos en lo que tiene que ver con el interés que han puesto en la lectura de noticias relacionadas con trabajo, paro y ofertas de empleo público. Asimismo, el apagón eléctrico que tuvo lugar en abril a nivel nacional se consolida como uno de los episodios puntuales de mayor impacto informativo del año.

A partir de estos temas que han generado interés y atención de la audiencia, las empresas pueden desarrollar sus estrategias y anticiparse al futuro. "Afrontar los temas que de verdad importan no sirven con las herramientas que teníamos hasta ahora, hay que jugársela. Sólo te puedes fiar de los empresarios, de los directores de periódico, de los gestores que en un momento de la verdad, dan un paso adelante y se la juegan", ha apuntado Iñaki Ortega, director general de LLYC Madrid, sobre las herramientas que aporta para la toma de decisiones este tipo de estudios ya que, en su opinión permiten conocer "cómo piensa la gente". Así, Bárbara Guillén, Europe Business Strategy Director en LLYC, y Lázaro Royo, CRO Zeus by LLYC, han analizado en su turno cómo las empresas pueden aplicar este conocimiento en sus estrategias y cómo utilizar estos datos, donde como ha indicado Royo es clave "la confianza" y "fiabilidad" de los datos.

¿Cómo interrelacionan los temas entre sí?

"Polarización política enorme, ruido descomunal y un protagonista: Pedro Sánchez". Este ha sido el resumen principal de Joan Cañete, Director Estrategia de la Oficina de Proyectos Editoriales de Prensa Ibérica. El periodista ha explicado que entre los principales temas del año han estado "temas unicornio", ha definido, temas singulares como la Dana de Valencia, el apagón y las revelaciones políticas en casos de corrupción del partido del Gobierno, "tres fenómenos muy diferentes" que matiza "se declinaron de forma muy similar" y con un punto común: la polarización.

El responsable del estudio, que ha matizado "no es lo mismo atención que interés", ha puesto el foco sobre las interrelaciones que los temas tiene entre sí. "Cada vez es mas difícil encontrar un tema puro que no interseccione con otro", ha puntualizado. Cañete ha puesto el ejemplo de la inmigración. No ocupa un puesto entre los doce primeros temas del ránking, es decir, "no está en la conversación oficial", sin embargo, cuando se abordan otros temas sí aparece: se habla de inmigración al abordar asuntos relativos a la educación, la sanidad, la seguridad o la vivienda.

Asimismo, Cañete ha dejado sobre la mesa varios temas que han adquirido una relevancia en la conversación pública que, vaticina, irán a más en los próximos años: las mascotas, la salud mental y brecha generacional.

El cambio climático, un asunto que interesa

El cambio climático y su efecto en el medio ambiente es uno de los temas principales del año. Y, en este contexto, Isabel Morillo, directora de El Correo de Andalucía y ha entrevistado a Francisco Manuel Ojeda, director de Sostenibilidad de Cox, que ha destacado como la ciudadanía tiene un "interés sostenido en el tiempo" en este tema. El directivo de Cox ha puntualizado que "la compañía no es solo reactiva, es proactiva" y ha indicado que este estudio "sirve como aprendizaje sobre la trazabilidad de los datos, la realidad, la transparencia".

El cierre del acto ha estado a cargo de la viceconsejera de Universidad, Investigación e Innovación, Lorena Garrido, ha aplaudido el "compromiso" por el "periodismo responsable" de El Correo de Andalucía y ha celebrado la iniciativa de Prensa Ibérica en este proyecto. Además, Garrido ha mostrado su sorpresaa ante la realidad de que "la polarización no se ha traducido entre patronal y sindicatos, donde existe un diálogo abierto" y ha indicado que uno de los objetivos de su cartera es "luchar contra la polarización y las fake news" desde un consejería que denomina "del futuro" ya que está centrada en las políticas públicas que tienen que ver con "el conocimiento, la innovación, el emprendimiento".