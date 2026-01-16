Policía Local sin límite de altura: la Junta eliminará la "estatura mínima" y otras novedades

La Junta de Andalucía tiene previsto aprobar el nuevo decreto "de ingreso, de promoción interna, de movilidad, de formación y convocatoria unificada de las policías locales de Andalucía", que recogerá la eliminación del requisito de "estatura mínima" para ingresar en el cuerpo, y permitirá que, durante los periodos de práctica, se pueda "portar el arma reglamentaria". Será durante la reunión del Consejo de Gobierno de la próxima semana".

Así lo ha anunciado este viernes en Ronda el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, quien ha expuesto que Andalucía cuenta con más de mil profesionales en esta cuerpo y que garantizan la seguridad de todos los pueblos y municipios. Ha puesto además en valor la Ley andaluza de Policías Locales, como la "más moderna y avanzada" de España.

Pero ha anunciado que se dará un paso más con el decreto que el Consejo de Gobierno aprobará la próxima semana y que será motivo de "alegría" no sólo para los policías locales, sino "también para la seguridad del conjunto de los andaluces".

Nueva Ley de Policías Locales en Andalucía

Ha anunciado que tras este decreto, vendrá un segundo "que desarrollará la Ley de Policías Locales en Andalucía, que se referirá a los medios, al equipamiento, a la uniformidad, a la homogenización de muchos criterios en relación" con este cuerpo.

Con el primer decreto que se aprobará la próxima semana, según ha señalado, se quiere dar "respuesta a las necesidades reales del servicio policial a nivel local, para situarnos a la altura de los modelos europeos más avanzados que hay en materia de seguridad pública".

Una de las novedades más importantes "es, por ejemplo, la eliminación de la estatura mínima", apuntando que "no tenía sentido que para la Policía Nacional y para la Guardia Civil ya no se exigiera esa estatura mínima y, sin embargo, para las policías locales todavía se sigue haciendo".

Exclusión sin sentido

"Ha quedado demostrado, evidentemente, que esta condición excluía a personas que estaban plenamente capacitadas, con talento, con vocación y con actitud", ha dicho Sanz, apuntando que al eliminar ese requisito, se prioriza "lo esencial, que es el mérito, la preparación y el compromiso que deben de tener los policías locales, y no una cuestión como la estatura mínima". "Esto que parece anecdótico tiene una enorme importancia y ha excluido durante décadas a muchos hombres y mujeres para poder ser policías locales", ha sentenciado.

Ha añadido que el decreto también avanza en algo muy importante, "en materia de igualdad, mediante medidas específicas para los aspirantes en situación de, por ejemplo, de maternidad, garantizando que ninguna mujer quede en desventaja frente al resto del personal opositor".

"Una apuesta firme que hacemos a través de este decreto por la igualdad real de oportunidades, pero también por facilitar el acceso de las mujeres" a la policía local, según ha señalado el consejero.

Nueva formación para los policías locales

Otro aspecto fundamental del decreto, según Sanz, es que se cambia "por completo el proceso formativo" de los policías locales, para que estén "más preparados y mejor dotados". Así, se cambia el curso de ingreso, que se centrará exclusivamente en la formación que van a impartir tanto el Instituto de Emergencia y Seguridad Pública de Andalucía (Iespa) como escuelas municipales acreditadas, mientras que las prácticas en plantilla se van a desarrollar de forma "separada, tutorizada y bajo la responsabilidad de cada ayuntamiento".

El alumnado, según Sanz, va a pasar ahora a un curso que va a tener al menos 650 horas lectivas y unas prácticas mínimas de tres meses, "lo que refuerza la calidad formativa, la claridad procedimental y la coherencia pedagógica".

El decreto también dará respuesta a una "demanda histórica de los policías locales": "La posibilidad de que, durante el periodo de prácticas, puedan portar el arma reglamentaria", algo que sí se permite para los cuerpos de Policía Nacional y Guardia Civil. "Una medida que garantiza seguridad operativa, coherencia formativa y homogeneidad con otros modelos policiales", ha indicado el consejero.

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz. / Francisco J. Olmo

Convocatoria unificada de la oferta de empleo

Por primera vez, el decreto regulará las condiciones también "de algo muy importante para los ayuntamientos, que es la convocatoria unificada". "De manera voluntaria, aquellos ayuntamientos que lo consideren se podrán sumar mediante acuerdo de la comisión de gobierno del pleno municipal a que seamos desde la Junta de Andalucía los encargados de todo ese proceso de desarrollo de la oferta pública de empleo". Ésta se hará desde el ámbito local, pero se destionará desde la administración autonómica.

"Esto va a permitir, por tanto, procesos más ágiles, más homogéneos, con mayores garantías y con menor coste para los ayuntamientos, y va a incentivar que todavía tengamos mayor número de policías locales en Andalucía", según ha expresado el consejero, quien se ha referido también a un cambio en los sistemas de baremación, estableciendo un único modelo, y asegurando un proceso más "riguroso, más transparente y exigente", al tiempo que también se actualizan con el decreto las pruebas físicas, ya que las actuales son de hace "muchas décadas".

Otras novedades son la eliminación de los tramos de edad y la incorporación del circuito de agilidad, como ya ocurre en otros cuerpos policiales, lo que "garantiza criterios más objetivos, más operativos y más alineados con la realidad del servicio, porque esos tramos de edad que existían hoy en día tampoco tienen sentido". Se renovarán "profundamente", además, los temarios de formación de los policías locales para incluir nuevas materias.

"Con este decreto, por tanto, damos un salto cualitativo en el refuerzo de la seguridad, la profesionalización de nuestros policías locales y también la cohesión de toda la policía local de Andalucía", ha señalado Antonio Sanz.