TRAGEDIA FERROVIARIA
Óscar Puente: "El tren Iryo es nuevo y la vía está renovada. El accidente es tremendamente extraño"
El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible ha explicado que "la cabecera de uno de los trenes ha impactado con uno o varios de los coches del otro tren"
El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, se ha desplazado a la estación madrileña de Atocha para seguir desde el centro de emergencias de Renfe el accidente ferroviario ocurrido este domingo en Adamuz(Córdoba) donde el descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad ha provocado al menos 21 muertos.
"Todas las víctimas han sido ya trasladadas y el número de fallecidos, por el momento se cifra en 21", ha confirmado Puente, que además ha explicado que "el tren Iryo es un tren nuevo y la vía es una vía renovada. El accidente es tremendamente extraño. Es en una recta". "Los expertos que hemos consultado están muy extrañados y esperamos que la investigación nos ayude a aclarar lo ocurrido", ha añadido".
Óscar Puente no quiso apuntar a una causa concreta para evitar una especulación, pero ha remarcadp que la vía fue actualizada en el pasado mes de mayo. "No se puede especular si es por el material rodante o por las vías". El accidente se produjo cuando un tren de la compañía Iryo descarriló y chocó contra otro tren que circulaba en la vía contigua, un Alvia de Renfe, cuyo maquinista es uno de los fallecidos en el accidente.
¿Qué ocurrió?
El Iryo, que había salido de Málaga a las 18.40 horas con destino a Puerta de Atocha con 317 personas, descarriló sus tres últimos vagones a las 19.45 horas e invadió la vía opuesta, por la que en ese mismo momento circulaba otro convoy de Renfe con origen Madrid y destino a Huelva, que también ha descarrilado.
Respecto a los heridos, el ministro de Transportes ha dicho que hay "30 heridos de cierta de gravedad, que ya han sido todos trasladados a centros hospitalarios". También ha confirmado que ha estado "en contacto con el presidente del Gobierno desde el primer momento".
Puente ha confirmado que se desplazará este lunes a Adamuz y ha querido enviar sus condolencias a las víctimas de la tragedia ferroviaria.
