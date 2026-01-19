Una niña de 6 años, la única superviviente de una familia de Punta Umbría en el accidente de Córdoba

Pasan las horas y avanzan los trabajos de excarcelación de víctimas mortales de los convoys siniestrados y, con estos trabajos, las noticias confirmando nuevos fallecimientos entre quienes hasta ahora permanecían en el limbo de nombres de desaparecidos de entre los viajeros del tren Alvia siniestrado que hacía el trayecto Madrid Puerta de Atocha-Huelva, el convoy LD AV 2384, sobre el que impactó el Iryo Málaga-Madrid, a las 19.45. Es el caso de la familia familia Zamorano Álvarez, cuya imagen se ha difundido a lo largo de toda la jornada en redes sociales con la esperanza de encontrarlos con vida.

El Ayuntamiento de Punta Umbría ha confirmado el hallazgo de los cuatro miembros de la familia Zamorano Álvarez, el padre, Félix Zamorano; madre, Cristina Álvarez, Pepe Zamorano, hijo, y un sobrino, naturales de esta localidad costera pero residentes en la vecina localidad de Aljaraque.

El alcalde de Punta Umbría se está desplazando en estos momentos a Córdoba en estos momentos para acompañar a la familia. Ha sobrevivido al siniestro la pequeña de seis años, que fue encontrada por la Guardia Civil en el lugar del siniestro. "El municipio vive estos momentos con profunda consternación y dolor. No obstante, desde el Ayuntamiento se mantiene la esperanza de que las dos personas vecinas de Punta Umbría de las que aún no se tienen noticias puedan ser localizadas con vida, y se continúa siguiendo de cerca la evolución de los trabajos de búsqueda", han trasladado fuentes municipales.

Condolencias

El Ayuntamiento "quiere acompañar en su dolor a todas las familias afectadas, trasladándoles el apoyo, el respeto y la solidaridad de toda la Corporación Municipal y del conjunto de la ciudadanía. Durante los tres días de luto, las banderas ondearán a media asta en los edificios municipales y quedarán suspendidos todos los actos institucionales previstos en señal de respeto y duelo", han informado las fuentes oficiales.

Como muchas familias, los Zamorano Álvarez habían escogido pasar el fin de semana en la capital, viendo al equpo de sus amores, el Real Madrid. De vuelta de Madrid hacia Huelva, viajaban el matrimonio, dos hijos y un sobrino que habían pasado el fin de semana en la capital para ver el partido del Madrid-Levante. Como tantas otras familias, este domingo partieron desde Atocha compartiendo trayecto, planes y conversación, sin imaginar que el destino quedaría suspendido en un punto del trazado ferroviario cordobés, en el término municipal de Adamuz. Desde entonces, su ausencia pesa a esta hora sobre quienes los buscan con la esperanza de una pista mínima.

La abuela supo que la niña estaba viva de madrugada, en la estación de Huelva

A lo largo de la madrugada de este domingo, los familiares y miembros de los equipos de atención psicológica y autoridades desplazados hasta la estación de Huelva conocieron que la pequeña de la familia, una niña de 6 años, había sido rescatada desde el lugar del siniestro por parte de la Guardia Civil. La abuela de la familia acudió a la estación de Huelva en busca de información, según pudo conocer El Correo de Andalucía. En la estación, el lugar donde el capital onubense se está atendiendo a los familiares de los viajeros del Alvia, se le informó que la pequeña fue trasladada al Hospital Reina Sofía de Córdoba, uno de los principales centros hospitalarios donde se está atendiendo a los heridos en el siniestro.

Contacto para los familiares

El 061 ha habilitado el teléfono 953001149 para familiares de afectados del accidente de Adamuz que se encuentren fuera de Andalucía. A esta hora, un total de 48 heridos siguen hospitalizados, doce de ellos en UCI, entre ellos un niño.

El Ayuntamiento de Huelva, con unanimidad de todos los grupos políticos, ha decretado tres días de luto oficial por los fallecidos en el accidente ferroviario que tiene a la capital onubense consternada. Las banderas del edificio consistorial ondean ya a media asta, luciendo crespón negro y quedan suspendidos todos los actos oficiales.