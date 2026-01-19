Accidente de trenes de Córdoba
María José Márquez, madre de una de las supervivientes del Alvia descarrilado: "Ha vuelto a nacer"
Su hija iba en el tren de Alvia que chocó contra el Iryo
Domingo Díaz
La hija de María José la llamó a las 8 de la tarde para avisarle de que su tren se había descarrilado en el accidente de Córdoba. Iba en el número cuatro junto a un grupo de opositores. "Ha visto cómo salían por los aires la mesa, los airpods, los sillones y han tenido que salir por la ventana".
Afortunadamente, su hija solo ha sufrido un rasguño en la mano, pero al conocer la noticia se plantó en la estación de Huelva para conocer información de primera mano y saber si tenía que ir a recoger a su hija. "El chico de la taquilla no sabía nada. Llamó al maquinista del Alvia, pero no se lo cogía". Poco después, la estación cerró y volvió a casa junto a su hermana Sonia.
Ambas volvieron a la estación onubense cuando vieron que se habilitó el punto de información. Quería saber si iban a por ella o no. Finalmente, a los familiares se les ha indicado que acudan por su cuenta para recoger a los pasajeros afectados.
Por el momento, desconocen qué pueden hacer. María José sabe que su hija "ha vuelto a nacer". La joven ha visto descarrilar el vagón del maquinista, el 1 y el 2. "Estaba en shock", apunta su madre pendiente del móvil y de todo lo que ocurre.
- Aemet avisa de un giro meteorológico: Andalucía espera lluvias estos días tras la ola de frío polar
- El 75% de los andaluces prefiere ser ingresado en los hospitales públicos
- El cura de un pueblo de Granada ‘secuestra’ al santo del municipio para que no haya procesión
- Las lluvias vuelven a Andalucía con nuevos frentes estos días: cuándo y dónde lloverá más según Aemet
- El liderato poblacional peligra: Andalucía podría dejar de ser la comunidad más habitada
- Un total de 35.101 aspirantes acuden a los exámenes de técnicos sanitarios del SAS, casi el 80% de los inscritos
- La nueva ley de turismo de Andalucía contemplará multas de hasta 600.000 euros a las viviendas turísticas irregulares
- Andalucía alcanzará la alerta máxima por polen de gramíneas en los próximos días