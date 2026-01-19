Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Accidente trenSenderistaCausasTestimoniosSuspensiónAtenciónRescateMálaga CF
instagramlinkedin

Accidente de trenes de Córdoba

María José Márquez, madre de una de las supervivientes del Alvia descarrilado: "Ha vuelto a nacer"

Su hija iba en el tren de Alvia que chocó contra el Iryo

María José Márquez, madre de una de las supervivientes del Alvia descarrilado: &quot;Ha vuelto a nacer&quot;.

María José Márquez, madre de una de las supervivientes del Alvia descarrilado: "Ha vuelto a nacer". / ECA

Domingo Díaz

La hija de María José la llamó a las 8 de la tarde para avisarle de que su tren se había descarrilado en el accidente de Córdoba. Iba en el número cuatro junto a un grupo de opositores. "Ha visto cómo salían por los aires la mesa, los airpods, los sillones y han tenido que salir por la ventana".

Afortunadamente, su hija solo ha sufrido un rasguño en la mano, pero al conocer la noticia se plantó en la estación de Huelva para conocer información de primera mano y saber si tenía que ir a recoger a su hija. "El chico de la taquilla no sabía nada. Llamó al maquinista del Alvia, pero no se lo cogía". Poco después, la estación cerró y volvió a casa junto a su hermana Sonia.

Ambas volvieron a la estación onubense cuando vieron que se habilitó el punto de información. Quería saber si iban a por ella o no. Finalmente, a los familiares se les ha indicado que acudan por su cuenta para recoger a los pasajeros afectados.

Noticias relacionadas y más

Por el momento, desconocen qué pueden hacer. María José sabe que su hija "ha vuelto a nacer". La joven ha visto descarrilar el vagón del maquinista, el 1 y el 2. "Estaba en shock", apunta su madre pendiente del móvil y de todo lo que ocurre.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Aemet avisa de un giro meteorológico: Andalucía espera lluvias estos días tras la ola de frío polar
  2. El 75% de los andaluces prefiere ser ingresado en los hospitales públicos
  3. El cura de un pueblo de Granada ‘secuestra’ al santo del municipio para que no haya procesión
  4. Las lluvias vuelven a Andalucía con nuevos frentes estos días: cuándo y dónde lloverá más según Aemet
  5. El liderato poblacional peligra: Andalucía podría dejar de ser la comunidad más habitada
  6. Un total de 35.101 aspirantes acuden a los exámenes de técnicos sanitarios del SAS, casi el 80% de los inscritos
  7. La nueva ley de turismo de Andalucía contemplará multas de hasta 600.000 euros a las viviendas turísticas irregulares
  8. Andalucía alcanzará la alerta máxima por polen de gramíneas en los próximos días

Óscar Puente: "El tren Iryo es nuevo y la vía está renovada. El accidente es tremendamente extraño"

Óscar Puente: "El tren Iryo es nuevo y la vía está renovada. El accidente es tremendamente extraño"

Accidente de trenes en Córdoba: "Iba en el coche cuatro, por suerte iba en el último. He vuelto a nacer"

Accidente de trenes en Córdoba: "Iba en el coche cuatro, por suerte iba en el último. He vuelto a nacer"

Accidente ferroviario en Adamuz: ¿Por qué ha ocurrido el choque?

Accidente ferroviario en Adamuz: ¿Por qué ha ocurrido el choque?

María José Márquez, madre de una de las supervivientes del Alvia descarrilado: "Ha vuelto a nacer"

María José Márquez, madre de una de las supervivientes del Alvia descarrilado: "Ha vuelto a nacer"

El tren descarrilado en Adamuz iba "lleno de opositores": "Nos ha dado un vuelco al corazón, nos ha salvado una hora de diferencia"

El tren descarrilado en Adamuz iba "lleno de opositores": "Nos ha dado un vuelco al corazón, nos ha salvado una hora de diferencia"

"Cuando sentí que se salió el tren solo imploré a Dios": los testimonios de los heridos

"Cuando sentí que se salió el tren solo imploré a Dios": los testimonios de los heridos

El maquinista del Alvia, entre los diez fallecidos del grave accidente ferroviario en Córdoba

El maquinista del Alvia, entre los diez fallecidos del grave accidente ferroviario en Córdoba

Adif suspende la alta velocidad entre Madrid y Andalucía tras el accidente ferroviario de Adamuz que causó diez muertos

Adif suspende la alta velocidad entre Madrid y Andalucía tras el accidente ferroviario de Adamuz que causó diez muertos
Tracking Pixel Contents