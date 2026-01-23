Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Incidencia ferroviaria

Cuarto incidente ferroviario en una semana: la caída de un muro por acumulación de agua corta la circulación entre Córdoba y Jaén

Adif ha suspendido la circulación ferroviaria entre Villa del Río y Montoro, en la línea que conecta Córdoba con Jaén, tras la caída de un muro por las fuertes lluvias del temporal Ingrid

Un tren de Media Distancia.

Un tren de Media Distancia. / Córdoba

María Roso

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) ha informado de una nueva incidencia en las vías ferroviarias, la cuarta en toda la red estatal, con la suspensión de la circulación entre Villa del Río y Montoro, en la línea que une Córdoba con Jaén, debido a la caída de un muro por la acumulación de lluvia en la zona a causa del temporal Ingrid.

La incidencia se registró a las 03.47 horas de este viernes 23 de enero en el tramo Córdoba - Linares-Baeza, y Adif está trabajando para solucionarla en la mayor brevedad posible.

Tras el accidente de Adamuz (Córdoba), con 45 muertes; y la caída de un muro sobre un Cercanías en Barcelona, con un fallecido; el jueves se vivió el choque de un tercer tren en Cartagena, que se saldó con seis heridos tras colisionar contra una grúa. En este caso, no hay implicado ningún tren, pero sí un corte de línea.

TEMAS

