Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
GuadalmedinaBoroHuelinSuceso en FuengirolaCentro comercialCruz del HumilladeroAlhaurín de la TorreCalle LariosMercadona
instagramlinkedin

Ciberataque

Filtrados los datos personales de Juanma Moreno, Ayuso y otros 47 políticos de 15 comunidades autónomas

El ataque expone información sensible de Ayuso, Moreno, Guardiola y otros diez presidentes autonómicos, así como de altos cargos y políticos de España

Madrid. 09.04.2024. Isabel Diaz Ayuso en el Encuentro del Comercio de CEOE

Madrid. 09.04.2024. Isabel Diaz Ayuso en el Encuentro del Comercio de CEOE

Carles Planas Bou

Carles Planas Bou

Barcelona

Una campaña de ciberataques ha filtrado este viernes datos personales de hasta 47 políticos, muchos de ellos altos cargos, de 15 comunidades autónomas, según ha adelantado elDiario.es.

Entre los afectados por esta nueva violación de la privacidad de la clase política en España destacan Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid; José Manuel Moreno Bonilla, presidente de Andalucía; María Guardiola, presidenta en funciones de Extremadura; Alfonso Fernández Mañueco, presidente de Castilla y León; Imanol Pradales, lehendakari del País Vasco; Juan Francisco Pérez Llorca, presidente de la Comunidad Valenciana; María Chivite, presidenta de Navarra o Jorge Azcón; presidente de Aragón.

Datos expuestos

La filtración se ha producido en un portal de Internet especializado en publicar información sensible de las víctimas. El material expuesto sobre cada uno de los políticos atacados varía. Así, en el caso de Ayuso solo llega a su correo electrónico personal, mientras que en el de Pradales podría afectar a una persona que el atacante ha identificado como su pareja.

Noticias relacionadas

Los datos más repetidos en esta filtración masiva son el teléfono móvil y el DNI de esos y otros políticos autonómicos. En algunos casos, incluso se muestran detalles personales como la dirección de su vivienda, el número de su cuenta bancaria, la matrícula de su coche e incluso el código del contador del gas.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Aemet avisa de un giro meteorológico: Andalucía espera lluvias estos días tras la ola de frío polar
  2. El 75% de los andaluces prefiere ser ingresado en los hospitales públicos
  3. El cura de un pueblo de Granada ‘secuestra’ al santo del municipio para que no haya procesión
  4. Las lluvias vuelven a Andalucía con nuevos frentes estos días: cuándo y dónde lloverá más según Aemet
  5. El liderato poblacional peligra: Andalucía podría dejar de ser la comunidad más habitada
  6. Un total de 35.101 aspirantes acuden a los exámenes de técnicos sanitarios del SAS, casi el 80% de los inscritos
  7. La nueva ley de turismo de Andalucía contemplará multas de hasta 600.000 euros a las viviendas turísticas irregulares
  8. Andalucía alcanzará la alerta máxima por polen de gramíneas en los próximos días

El convenio para el personal laboral de la Junta de Andalucía se aprobará antes de verano: la subida salarial será similar a los funcionarios

El convenio para el personal laboral de la Junta de Andalucía se aprobará antes de verano: la subida salarial será similar a los funcionarios

Filtrados los datos personales de Juanma Moreno, Ayuso y otros 47 políticos de 15 comunidades autónomas

Filtrados los datos personales de Juanma Moreno, Ayuso y otros 47 políticos de 15 comunidades autónomas

Quinto incidente ferroviario en una semana: la caída de un muro por acumulación de agua corta la circulación entre Córdoba y Jaén

Quinto incidente ferroviario en una semana: la caída de un muro por acumulación de agua corta la circulación entre Córdoba y Jaén

Las 45 vidas que se quedaron en los vagones de tren de la tragedia de Adamuz

Las 45 vidas que se quedaron en los vagones de tren de la tragedia de Adamuz

La Junta de Andalucía reparte 400.000 euros entre 166 bandas de música: "Forman a profesionales de élite"

La Junta de Andalucía reparte 400.000 euros entre 166 bandas de música: "Forman a profesionales de élite"

Accidente en Adamuz: Málaga encadena tres jornadas seguidas con unas 500 donaciones de sangre diarias

Accidente en Adamuz: Málaga encadena tres jornadas seguidas con unas 500 donaciones de sangre diarias

Una niña de 6 años, la única superviviente de una familia de Punta Umbría en el accidente de tren de Córdoba

Una niña de 6 años, la única superviviente de una familia de Punta Umbría en el accidente de tren de Córdoba

Puente admite ahora que investigan la rotura de la vía tras descubrir marcas en los trenes que pasaron antes del Iryo

Puente admite ahora que investigan la rotura de la vía tras descubrir marcas en los trenes que pasaron antes del Iryo
Tracking Pixel Contents