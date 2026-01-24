La pequeña estación de Villanueva de Córdoba-Los Pedroches se convierte en eje clave del plan de Renfe

La estación Villanueva de Córdoba–Los Pedroches está situada a 11 kilómetros de la localidad jarota. A ella se accede a través de la carretera que une Villanueva de Córdoba con Adamuz, la A-421, tomando la carretera provincial CO-5100. Es la única estación del mundo ubicada en una dehesa de encinas y es ese el paisaje que se contempla desde esta estación ferroviaria que se encuentra en el punto kilométrico 285,2 de la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla.

Esta pequeña parada con un edificio de viajeros de 334 metros cuadrados se ha convertido en el centro neurálgico y punto estratégico del Plan Alternativo de Transporte (PAT) que puso en marcha Renfe el pasado martes para hacer posible la movilidad de pasajeros afectados por la suspensión de la línea Madrid–Andalucía debido al grave accidente de Adamuz.

Una vez que la línea por la que pasan los AVE quedó interrumpida a la altura de Adamuz, entre las estaciones de Villanueva de Córdoba y Córdoba, Renfe pensó en la infraestructura ferroviaria situada en Los Pedroches para habilitarla como destino que asumiera a los pasajeros que salgan o tengan como destino la estación de Atocha Almudena Grandes. Ahí los viajeros se bajan del tren y toman un autobús, que los lleva por la A-424 hasta Montoro y de ahí, por la A-4, hasta Córdoba, donde, en otro tren, pueden llegar a sus destinos. Y el mismo recorrido al contrario, saliendo de otras ciudades andaluzas, llegan a Córdoba y desde ahí van en autobús a Villanueva para seguir ya en tren hacia Madrid.

14 llegadas y salidas

Son siete servicios diarios partiendo de Madrid Puerta de Atocha Almudena Grandes y llegando a Sevilla Santa Justa o Málaga Zambrano o a la inversa, por tanto, la estación asume 14 llegadas y salidas de trenes desde primera hora de la mañana hasta la noche.

En la estación de Los Pedroches paran los trenes desde el 29 de marzo de 2014, después de años de reivindicaciones y promesas políticas que se alargaban en el tiempo. La plataforma Que Pare el Tren capitaneó las protestas y las acciones simbólicas se sucedieron en el tiempo hasta que la presión popular hizo que la estación se abriera. Cuando eso ocurrió, los vecinos de la comarca la hicieron suya y enseguida fue ganando pasajeros pese a que consideraban que tenía «escasas paradas y malos horarios».

Falta mantenimiento

Pese a ello y a su falta de mantenimiento, dejando el edificio sin aire acondicionado ni calefacción al no repararse la rotura de la máquina o con visibles efectos de la humedad en la pintura, los habitantes de la zona la utilizan con frecuencia como vía de transporte, y prueba de ello es la gran cantidad de pasajeros que, por ejemplo, esta pasada Navidad la han utilizado, según reconocen desde Adif. Ahora esta estación Villanueva de Córdoba – Los Pedroches en la que acostumbra a trabajar sólo un guardia de seguridad y en la que no hay grandes aglomeraciones ha pasado a ser el escenario del PAT de Renfe con una estimación de la propia compañía de poder dar cabida hasta a 6.000 pasajeros al día.

El alcalde de Villanueva de Córdoba, Isaac Reyes, que mostraba su «desolación» por la tragedia de Adamuz, señala que Adif y Renfe le comunicaron el planteamiento y pidieron su colaboración y enseguida el Ayuntamiento prohibió el estacionamiento de vehículos en la calle Luna de la localidad para facilitar el enorme tránsito de autobuses que se realiza o instando a no dejar vehículos en el parking de la estación para habilitar el mayor espacio posible a los autobuses. Como la salida de los autobuses de la localidad con los pasajeros se realiza por la avenida de Andalucía y ahí se ubica el mercadillo de los sábados, éste se ha trasladado al aparcamiento de la piscina.

Indicador que advierte a los conductores del paso de autobuses por una calle de Villanueva de Córdoba. | RAFA SÁNCHEZ

Con un billete de precio único de 40 euros, incluyendo el recorrido completo y el trayecto en tren y en autobús, el martes comenzó la venta de estos billetes en la web de Renfe, app, taquillas, agencias o por teléfono y, si bien el primer día hubo menos usuarios, a lo largo de la semana han ido aumentado notablemente y, como explica el alcalde, «la previsión es que sigan creciendo en los próximos días».

Trasiego y más seguridad

Estos días, por tanto, el trasiego en la estación Villanueva de Córdoba–Los Pedroches es enorme y de haber sólo un guarda de seguridad se ha pasado a tres por turno o incluso algún día a cinco. Además, ha llegado un importante número de trabajadores de Adif y Renfe, hasta ahora sin apenas presencia en la estación. Asimismo, hay una quincena de agentes para indicar y ayudar a los viajeros en el tránsito por la estación o hasta el autobús y también para atender a personas con movilidad reducida, con contratos también a personas de la localidad.

Mejoras de última hora

La puesta en marcha del Plan Alternativo de Transporte en esta estación, que se extenderá mientras permanezca interrumpida la circulación de la línea de alta velocidad entre Madrid y Andalucía, ha contribuido a que se haya cambiado el monitor de horarios, que llevaba tiempo sin funcionar, y que se haya sustituido por dos pantallas que ya funcionan. También ha llegado un elevador del que se carecía. Además, personal de mantenimiento de Adif ha acudido para ver si es posible una solución para la climatización o para la apertura automática de puertas y se ha actuado en los baños.

Por otra parte, la máquina expendedora de billetes de Renfe funciona, así como la megafonía, y se han dotado de más suministros las máquinas de vending de agua, refrescos y snacks y la de café.

La llegada del tren de Madrid o de los autobuses de Córdoba pone en alerta a todo el personal, cada uno ocupa sus puestos y se facilita el paso por la estación de los usuarios que pueden llegar en cada tren y que ya se aproximan a los 200 de media. Renfe indica que «el plan alternativo está transcurriendo con total normalidad en cuanto a puntualidad y transbordo de viajeros en el tramo que es por carretera». El proceso es ágil y rápido y en apenas diez minutos se completa entre que se para el AVE, se bajan los viajeros, salen al exterior, llegan al autobús y este se pone en marcha. Hay ocho autobuses preparados y uno de reserva para la salida de Villanueva de Córdoba y otros tantos que llegan procedentes de la capital cordobesa. Todos llevan en el parabrisas los logos de Renfe y Alsa, concesionaria del servicio.

Sobre las carencias de la estación, el alcalde ha reiterado estos días que «bajo ningún concepto» va a aprovechar esta situación «para demandar mejoras», aunque añadía que previamente al accidente del pasado domingo ya había solicitado una reunión con Renfe, con Adif y con el Ministerio de Transportes para «exigir algo que es de justicia, como es la mejora y mantenimiento de la estación, la parada de un mayor número de trenes y una solución para el precio elevado de los billetes que está causando un gran malestar entre los usuarios de la comarca».