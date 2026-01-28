La Junta de Andalucía subasta 138 inmuebles: garajes, locales y suelos desde 6300 euros

La Junta de Andalucía ha abierto una nueva convocatoria de subasta permanente para personas o empresas interesadas en comprar garajes, locales y suelos para usos industriales o residenciales. En total, se ofrecen 138 inmuebles repartidos para toda Andalucía que no han conseguido adjudicarse en los procedimientos abiertos en los últimos años.

Los precios oscilan desde los 6.300 euros de una plaza de aparcamiento en Loja (Granada) a los 419.571 euros por un local comercial en Los Palacios (Sevilla). En la subasta se pueden encontrar suelos para siete viviendas en Lebrija (Sevilla) por 366.000 euros, un garaje en Cádiz por 22.401 euros, un espacio para un negocio en Jerez por 81.057 euros o unos terrenos valorados en 286.000 euros para ejecutar proyectos industriales en Alcalá de Guadaíra.

En concreto, la subasta permanente aprobada por la empresa pública AVRA recoge 64 parcelas de uso industrial, 42 suelos para la construcción de viviendas 10 locales comerciales y 22 garajes. Por todos ellos los interesados podrán presentar ofertas hasta el próximo mes de septiembre tomando como referencia el precio de partida fijado por la agencia autonómica.

En cuanto a viviendas, la oferta de subasta pública permanente ofrece 45 suelos para un total de 55 viviendas de renta libre y protegidas. En el caso de las viviendas protegidas, la oferta presentada por la Junta de Andalucía incluye tres suelos situados en el centro histórico de Málaga con capacidad para 10 viviendas en las calles Alta y Álvarez, y 18 más en Bonares, en la provincia de Huelva. El bloque para viviendas libres cuenta, por su parte, con seis parcelas en Lubrín (Almería), 14 en Peal de Becerro (Jaén) y una en Lebrija (Sevilla).

Para uso industrial se ofertan 64 suelos industriales: cinco de ellos están ubicados en Serón (Almería), nueve en Baza (Granada), uno en Alcalá de Guadaira (Sevilla) y 49 en la provincia de Jaén repartidos en Huelma (24), Alcalá la Real (23) y Villacarrillo (2).

Por último, se ofertan 32 unidades de locales comerciales y garajes. En Almería se encuentran dos locales comerciales situados concretamente en el municipio de Benahadux. Cádiz cuenta con cuatro garajes en Sanlúcar de Barrameda, otros dos en la zona Matadero norte de la capital y un local comercial en Algeciras. En Córdoba capital se ofertan 11 garajes y dentro de la provincia de Granada se encuentran otros cuatro garajes en Loja y un local en Guadix. En Jaén se localizan otros cuatro locales comerciales, uno en Bailén y tres en la capital, donde se oferta también un garaje. Y finalmente, en el municipio sevillano de Los Palacios y Villafranca se encuentra otro local comercial, en este caso con una superficie de más de mil metros cuadrados.

Cómo participar en la subasta

El plazo para la presentación de ofertas permanecerá abierto desde el 28 de enero hasta el 18 de septiembre de 2026. Las ofertas se podrán presentar en las sedes de las direcciones provinciales de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía mediante correo postal.

Los inmuebles se adjudicarán por riguroso orden de presentación de ofertas, respetando el precio mínimo de licitación. La presentación de ofertas no generará derecho alguno para el ofertante pudiéndose declarar desierta la adjudicación si AVRA lo considera procedente.

Una vez adjudicado el inmueble, la Agencia y la empresa o titular contraen la obligación de otorgar la escritura pública de compraventa, dentro del plazo máximo de 2 meses contados desde el día siguiente al de la notificación de la adjudicación

La última subasta en 2025

El pasado mes de julio de 2025 la agencia pública AVRA ofertó 287 solares de uso residencial o industrial, garajes o locales repartidos por toda Andalucía con la previsión de ingresar más de 22 millones de euros y favorecer la construcción de 257 viviendas y decenas de proyectos empresariales. Sin embargo, el resultado de la convocatoria fue limitado: se adjudicaron 45 inmuebles que sumaron unos ingresos de 6,7 millones de euros. El resto se quedaron sin comprador.

Por este motivo, con los 200 inmuebles que se quedaron sin vender la Consejería Fomento han incluido en este nuevo procedimiento a través de una Oferta Pública Permanente que permanecerá disponible hasta septiembre de 2026 en la web de AVRA.

“El objetivo es poner a disposición suelos públicos que permanecían en desuso y a los que queremos dar una oportunidad para reactivar la economía o la construcción de viviendas. Con esta convocatoria mostramos la existencia de estas pequeñas parcelas, en su mayoría unifamiliares, para uso residencial, así como terrenos industriales para nuevos negocios e impulsar el crecimiento de nuestra economía", explica la consejera de Fomento, Rocío Díaz.